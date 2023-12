James Rodríguez confesó por qué no pudo adaptarse a Qatar: líos con el baño y la comida

James Rodríguez continúa disfrutando de sus vacaciones. Finalizado el campeonato brasileño con el Sao Paulo, el volante cucuteño aprovechó para ver a su familia durante estas fiestas decembrinas y tener un descanso. La idea es recargar energías de cara a los retos del 2024, no solo con su club sino también con la Selección Colombia.

Estos días también le han servido a James para estar más cerca de sus seguidores. Hace poco se lo vio en un video promocional de la Kings League Americas, en el cual habló de su pasado en el Real Madrid, su relación con Zinedine Zidane y el Mundial 2014.

Ahora, el creativo de 32 años dio una entrevista a los medios oficiales del Sao Paulo. Allí se refirió a su vida personal, sus intereses y gustos. Asimismo, el futbolista sorprendió al dar detalles sobre lo que fue su breve paso por el fútbol qatarí de la mano del Al-Rayyan.

Precisamente sobre lo anterior, el ‘10′ de la Selección indicó que en aquel país de Medio Oriente tienen unas costumbres bastantes particulares, las cuales no le permitieron adaptarse por completo al día a día. Puso como ejemplo detalles tan simples como la forma en que se bañan o reparten la comida.

El James de la cotidianidad

Así es en su día a día: Intento ser una persona muy tranquila… Me gusta aprender todos los días, soy muy curioso y eso para mi trabajo es bueno.

Le va bien con los idiomas, aunque hay excepciones: Hablo inglés y portugués, ya lo hacía en el Real Madrid con Cristiano, Marcelo y Pepe. Fue fácil. También español, francés un poco. En Alemania fue difícil con el alemán. Hablo inglés porque todo el mundo lo habla, pero ese idioma es muy difícil de aprender.

Sus pasatiempos, sin nada que tenga que ver con fútbol: Me gusta ver películas, series de terror, romance, drama, de todo. No veo fútbol porque viéndolo me siento estresado. Prefiero hacer otras cosas durante el día a día.

Amante del baloncesto: Me gustan los Miami Heat y me gusta (James) Harden.

Vida en Qatar

No se pudo adaptar al estilo de vida: La cultura qatarí es muy difícil. La vida. Fue un país al que fue difícil adaptarme. Ustedes saben que, en el fútbol, todo el mundo al tomar el baño se quita todo y me decían asustados que eso no se podía hacer… Allá todos comen con la mano y eso para mí también fue difícil. Todo el mundo mete la mano y come, me lo pasaban así y prefería no comer. Están locos.