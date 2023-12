Mujer denunció presunta agresión sexual dentro de un bus de Transcaribe en Cartagena

Cartagena

Transcaribe confirmó que recibió reporte de una situación de presunta agresión sexual a bordo del sistema hacia una usuaria. Inmediatamente, se puso en marcha el protocolo de atención a este tipo de casos, denominado “Ella se mueve segura”.

La mujer denunció en redes sociales que todo ocurrió dentro de un bus de la ruta X106 Variante – Centro cuando estaba sentada en una silla de pasillo. Según la afectada, un hombre sacó su pene y lo puso en su mano.

“Un tipo sacó su pene y me lo puso en esa mano e hizo un moviendo hacia adelante presionándolo, inmediatamente me espanté y la quité, viendo cómo se lo guardaba y procedía a querer irse. Todo esto lo hizo llegando a la parada de la Castellana, no sé de dónde Dios me dio fuerzas y lo agarré de un bolso que él tenía para que no se fuera. Gracias a los policías porque si, es su deber, pero fueron humanos y prestos a lo que yo necesitara para estar bien en un momento tan horrible”, denunció la mujer en redes sociales.

El personal en campo de Transcaribe, así como el operador del vehículo y el guarda de seguridad de la estación, activaron el protocolo de la manera en la cual se les ha instruido en las permanentes capacitaciones que se realizan sobre la prevención y atención de estas situaciones.

El operador detuvo el vehículo y el guarda de seguridad dio aviso a las autoridades. El recorrido del bus no se reanudó hasta que la Policía Nacional no se hizo presente, quedando el presunto agresor a disposición de los agentes de la fuerza pública.

Posteriormente, el sistema se contactó con la usuaria, para conocer directamente el caso y brindar el acompañamiento que corresponde desde la entidad.

Transcaribe rechazó tajantemente esta situación, y lamenta lo vivido por parte de nuestra usuaria. El sistema ratifica su compromiso de ser un espacio seguro y libre de violencias basadas en género.

El 56% de los usuarios que se mueven diariamente en Transcaribe son mujeres. Por eso, para el sistema, las estrategias para garantizar que ellas se muevan seguras son fundamentales.

Toda persona que considere haber sido víctima de acoso sexual a bordo del sistema, puede reportarlo de manera presencial y verbal en las taquillas de las estaciones, o ante el personal de vigilancia o atención al usuario. También podrá hacerlo en el Centro de Atención al Usuario (CAU) de Patio Portal, en la oficina de Gestión Social de Transcaribe, en la sede administrativa de la entidad, o al correo memuevosegura@transcaribe.gov.co.