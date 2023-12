Últimos días para definir el salario del 2024 en Colombia: Cómo va la negociación

Aunque sobre la mesa de negociación del salario mínimo solo se ha mencionado de forma concreta la propuesta del porcentaje de aumento de las centrales obreras, aún se sigue debatiendo cuál podría ser el tope final para el 2024.

Este viernes 22 de diciembre, sobre el medio día, la mesa de negociación del salario mínimo se encontrará para intentar llegar a un acuerdo. Por lo tanto, los colombianos esperan que este día se conozca el porcentaje final del aumento.

Recordemos que cada año se sientan el Gobierno, las centrales obreras y los empresarios para definir y defender, desde sus perspectivas, cuál debería ser la suma que reciban los trabajadores. De esta forma, debaten sobre el futuro económico del país.

La propuesta de las centrales obreras para que aumente el salario mínimo es del 18% y fue revelada el pasado 12 de diciembre. Con esto, el salario mínimo actual de $1.160.000 quedaría en $1.394.000, incrementaría $234.000. Al mismo tiempo, han recalcado que el país cuenta con uno de los ingresos mínimos más bajos de la región.

Por otra parte, antes del inicio de la negociación, el Gobierno declaró que su intención es proteger el poder adquisitivo de los colombianos con el salario mínimo que se fije para el 2024.

Mientras tanto, aunque los empresarios no tienen un porcentaje definido, han expresado que el incremento debería estar cercano al valor de la inflación, del 10,15%.

Por otra parte, el plazo máximo que se había establecido para definir este aumento bajo concertación era el pasado 15 de diciembre. No obstante, al no lograrse se había indicado que se darían unos encuentros adicionales. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, el aumento sería por medio de un decreto por parte del presidente.

Lo anterior, significa que la tarea de lograr un acuerdo sobre el incremento del ingreso mínimo tiene como plazo máximo el próximo 30 de diciembre

Es por esto, que a unos días de terminar el 2023, se han desarrollado encuentros adicionales, pues tanto empresarios como las centrales obreras les conviene llegar a un acuerdo. Asimismo, parte de los colombianos que pertenecen a cada uno de los gremios han expresado que esperan que se consolide un acuerdo.

Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo se ha acercado de manera separada a cada una de las partes para escucharlas y entender sus solicitudes para la mesa de negociación y concretar un porcentaje.

Además, otro tema que ha estado presente en la mesa como solicitud de las partes es el de ajustar el auxilio de transporte.

Finalmente, para este año los empresarios y los sindicatos tienen como referencia dos datos, el de productividad, que no se concertó, y la inflación, que en noviembre fue de 10,15%.