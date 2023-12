Todo lo que necesita saber si quiere comenzar a invertir en fiducias

Con más de $858 billones en activos administrados solo entre enero y octubre de este año, el mercado fiduciario es, sin duda, uno de los mecanismos de inversión más robustos del sistema financiero en Colombia. Más allá de esa cifra, que se traduce en una variación positiva del 11,67% frente al mismo periodo del año pasado, todavía es mucho lo que los colombianos pueden aprender sobre las fiducias.

Andrés Pabón Sanabria, vicepresidente financiero de Fiduprevisora, la fiduciaria con más ingresos por comisiones del país en lo que va de este año, comenta que el éxito de estas organizaciones se esconde detrás de los orígenes de su nombre: “en inglés las fiducias se conocen como ‘trust’ —confianza en español—. Eso básicamente significa que las personas confían en una entidad para que le administre sus recursos. Ese rol es importante dentro del sistema financiero”.

En otras palabras, se trata de un mecanismo que maneja el capital de terceros a través de un gestor especializado en el tema, velando por el correcto uso del mismo con el objetivo de mitigar pérdidas. En ese sentido, siempre que se inicia un negocio fiduciario, sea de administración de fondos, con fines inmobiliarios, de garantía o de inversión en fondos colectivos, las partes acuerdan los fines concretos para los cuales se destinará el dinero.

Fiduprevisora, por ejemplo, se especializa en temas de gestión patrimonial, que protegen los fondos de eventualidades para garantizar la estabilidad económica de familias o entidades públicas; de fiducias de inversión, que gestionan el dinero de acuerdo con un perfil de riesgo y unos objetivos de ganancias en plazos determinados; y de administración y pagos, por medio del cual se asegura, por ejemplo, de consignar las mesadas para los pensionados del Magisterio.

Se trata de una figura que, incluso, ha llegado a transformar y generar más estabilidad para ciertas industrias. Pabón reseña, particularmente, el caso del sector inmobiliario: “A finales del siglo pasado cuando tuvimos la crisis inmobiliaria había un factor importante que tuvo que ver con que todo se construía a riesgo del constructor. Hoy en día, se hace un encargo fiduciario, o un vehículo fiduciario, en donde la gente va depositando sus recursos y en la medida en la que se llega al punto de equilibrio se inicia el proyecto”.

Es decir, el profesionalismo de las fiduciarias, y la minuciosidad en los acuerdos que manejan con clientes (fideicomitentes) y beneficiarios, se traducen en la certeza de que los fondos se van a emplear en alcanzar los objetivos para los que fueron invertidos. Eso si, aclara el ejecutivo, no es un sinónimo de seguridad total.

“Las fiduciarias actúan por gestión, no por resultados. Garantizan que la plata se está invirtiendo o se está administrando para lo que se dice. No es que sea totalmente seguro, como si yo comprara, por ejemplo, un CDT, que sé que me va a rentar la tasa que me dio el banco por haber invertido, porque para nuestro caso los mercados pueden tener variaciones y generar pérdida”, explica.

Dicho todo esto, Pabón destaca que las fiducias se acomodan a las personas y a sus necesidades y que, aunque existe un riesgo, el mismo es un poco más controlado. En la mayoría de casos, este mecanismo se presta para ayudar a los colombianos a alcanzar objetivos concretos, como tener casa propia, contar con rendimientos que permitan viajes de estudios o incluso construir un ahorro para recibir ingresos adicionales en el futuro.

Participar de este mecanismo, concluye, “es tan fácil como acercarse a una de las 28 fiduciarias que operan en el país, perder ese temor y, reitero, apostarle a la confianza, que es la razón de ser de estas entidades. Si es una entidad pública, todavía más”.