ABC de la tecnología 5G: En qué consiste, qué beneficios trae y cómo se implementará

En la tarde del miércoles 20 de diciembre, el Ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic), Mauricio Lizcano, anunció que tras cinco horas de subasta fue adjudicado el espectro de las 5G, es decir, la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil.

En este proceso resultaron triunfadoras las compañías Claro, Movistar-Tigo, Wom y Telecall, a quienes le fue asignado un bloque de 80 MHz, para el despliegue de esta tecnología en el territorio nacional, con el que se aumentará la velocidad y calidad del servicio.

“Tras nueve rondas de ofertas por parte de los oferentes, se recaudó un total de más de 1.5 billones de pesos. De los cuatro bloques subastados, hubo un incremento del 29,2 % del precio de reserva. El país alcanzará una inversión a 10 años de 28 billones de pesos”, destacó el jefe de la cartera.

¡Histórico! 5G es una realidad! ganaron los colombianos. A partir de Febrero, Wom, la unión temporal de Movistar-Tigo, Telecall y Claro comenzarán el despliegue de esta tecnología en todo el país.



En 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, el viceministro de conectividad, Gabriel Jurado, explicó en qué consiste la actualización de esta tecnología y sus beneficios a los usuarios en todo el país.

“Es una muy buena noticia para todos los colombianos porque traemos una tecnología que nos va a permitir incursionar en una banda de frecuencia que trae unos beneficios muy grandes para desarrollos tecnológicos”, señaló el viceministro.

Beneficios de las 5G

Dentro de los beneficios que conlleva la implementación de esta tecnología en el territorio nacional, el funcionario destacó que esta banda permitirá una mayor velocidad y capacidad.

Esto se ejemplifica al momento de hacer tareas o descargar videos en los que se podrá acceder al contenido de una manera más rápida y en una calidad de reproducción de hasta 4K, sin el problema de la latencia, que es el periodo de retraso que existe en las redes actuales.

Asimismo, destacó que el espectro de las 5G es mayor, con lo que se mejorará la conectividad en todo el territorio nacional y beneficiará a poblaciones como los estudiantes de entidades públicas.

“Nos facilitará el desarrollo de ciudades inteligentes, el tema de semaforización electrónica sincronizada, donde un detector pude visualizar los flujos de tráfico y hacer cambios reales de las luces para poder mejorar el flujo”, detalló el viceministro.

Cómo se implementará

El viceministro Jurado explicó que la instalación de la 5G iniciará con un proceso de implementación en 44 ciudades en todo el país, donde se instalarán antenas en un rango de entre 200 y 300 kilómetros.

“En un plazo de 24 meses debemos llegar al 52 % de la población, lo que representa un hito, porque en otros países de la región no han tenido un programa de expansión de esta red tan rápido como lo estamos planteando”, aseguró el funcionario.

De igual manera, señaló que durante este proceso se logrará la cobertura del total de las carreteras principales en el país, en un importante número de secundarias y en varias escuelas públicas, con el fin de cumplir un propósito del Gobierno que es interconectar al total de las instituciones oficiales para 2026.

En qué consiste

El viceministro explicó que la subasta tenía el propósito que los oferentes tuvieran una franja de la banda y no se presentaran monopolios, por lo que tendrán la responsabilidad de la operación nacional.

No obstante, en la actualidad se está diseñando una subasta regional de menor capacidad de banda para operaciones regionales focalizadas en las principales ciudades del país.

“Desde el Viceministerio haremos seguimiento a las obligaciones que tienen los operadores que ganaron la subasta. Lo que haremos es un rastreo a las inversiones que tienen que hacer. De aquí a julio ya vamos a tener operación comercial abierta”, explicó el viceministro.

Cómo saber si mi celular es compatible con las 5G

Gabriel Jurado detalló que buena parte de los teléfonos móviles que utilizan los ciudadanos en todo el país cuentan con la tecnología multibanda, lo que quiere decir que el mismo dispositivo se adapta a la banda de cobertura sin necesidad que el usuario haga cambios o modificaciones en el equipo.

“Si tenemos un teléfono inteligente de cinco o tres años atrás, no vamos a tener que adaptar nada, porque el teléfono va a cambiar automáticamente de banda. Para los que no tienen un smartphone, es decir, las que llamamos flechas, no van a servir para las 5G”, señaló el viceministro.