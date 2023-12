Personería formuló cargos contra funcionarios de la EDU en Medellín

Medellín

La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos en contra de Tatiana María Areiza Paniagua actual directora Administrativa y de Gestión Humana de la EDU y de Lorena Álvarez Naranjo quien se desempeña como Profesional B en la misma entidad.

De acuerdo con el ministerio público estás mujeres habrían incurrido presuntamente en faltas relacionadas con la aprobación de la suscripción de un contrato de trabajo sin los requisitos establecidos y la suscripción de dicho contrato de trabajo, respectivamente.

El contrato se celebró entre el gerente de la EDU y Lorena Álvarez, el 16 de diciembre 2021, sin embargo, para esa época la trabajadora oficial no contaba con el requisito de dos a cuatro años de experiencia profesional, debido a qué no se demostró certificación de la práctica por parte de la Institución de Educación Superior de la cual se graduó, tal y como lo exige la ley.