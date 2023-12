La alcaldía de Medellín aseguró que no hay un déficit de $3.2 billones como denunció Fico

Medellín

El alcalde (e) de Medellín aclaró que no es cierto que haya un déficit de 3.2 billones de pesos y afirmó que hablar de un desfinanciamiento es tener una mala interpretación de las cifras por parte de la administración entrante de Federico Gutiérrez.

“No hay desadministración, no hay desorden administración, tampoco hay renuncias masivas ni que la gente se esté yendo, son renuncias naturales de los secretarios. Solamente se van aquellos secretarios que hayan terminado toda la labor y no tengan asuntos pendientes”, aclaró Óscar Hurtado, alcalde (e) de Medellín.

Sobre algunas instituciones de las cuales hay denuncia de déficit, la Administración Distrital informó que el Hospital Infantil Concejo de Medellín no tiene un problema económico de 60 mil millones de pesos, sino que son problemas por 2.760 millones de pesos en los servicios pediátricos.

Por otro lado, el alcalde (e) advirtió que en Metrosalud el déficit es de 38 mil millones de pesos por el no pago de las cuentas por cobrar y no de 120 mil millones de pesos como aseguró el alcalde electo de Medellín.

“¿Quién va a ocultar la crisis de Metrosalud? Es un crisis que la administración entrante sabe que la crisis de Savia arrastra a la quiebra a muchos hospitales. Es un error decir que estas entidades están para la desfinanciación, pero necesitamos que haya un cierre financiero por parte del Gobierno Nacional”, expuso Hurtado.

Finalmente, ante las acusaciones sobre déficit en el Metro de la 80, la alcaldía de Medellín afirmó que hubo un error en el cálculo del IPC por lo que se habla de 500 mil millones de pesos de déficit.