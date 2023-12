Es común que en la mayoría de los hogares y cocinas se manipulen diferentes tipos de trapos para la limpieza o secado de algunos objetos, sin embargo, aunque no lo crea, si estos no son desinfectados de manera adecuada, podrían guardar y desarrollar, no solo malos olores, sino también microorganismos y bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud.

De acuerdo con un estudio acerca de los trapos caseros como reservorio diseminador de bacterias publicado en la Revista de Enfermedades Infecciosas, “los cultivos provenientes de paños y esponjas revelan que únicamente se elimina 37% de las bacterias y hongos que se alberga en ellos al limpiarlos, debido a las condiciones de humedad y a la presencia de residuos de comida, grasa y suciedad que los impregnan”.

De ese modo, los agentes infecciosos pueden contaminar las manos de las personas y alimentos, además, “pueden ser un vehículo de transmisión poco habitual de E. coli, Salmonella y Staphylococcus aureus”. Por ese motivo, es de suma importancia hacer un correcto lavado, desinfección y cambio seguido de estos artículos de cocina.

En este estudio se examinaron los poros de los trapos de cocina y se hallaron bacterias patógenas que podrían causar algunas infecciones severas, además, agregan que “un estudio publicado en Scientific Reports encontró 362 diferentes tipos de bacterias en muestras obtenidas de 14 paños de cocina usados y recolectados de hogares alemanes; la mayoría de las cepas bacterianas no eran patógenas, pero otras sí lo fueron”.

Truco definitivo para acabar con el mal olor de los trapos de la cocina

Limpiar los trapos de manera adecuada es esencial para mantener la higiene en la cocina y evitar que se acumulen malos olores. Este es uno de los mejores trucos para acabar con esto y evitar la propagación de bacterias:

Utilice productos desinfectantes:

Para una limpieza más profunda, puede agregar un desinfectante al agua de lavado. Por ejemplo, puede utilizar vinagre blanco, bicarbonato de sodio o cloro diluido para desinfectar los trapos y eliminar de manera eficaz los malos olores que puedan producirse posterior al uso de estos implementos.

Sin embargo, en el estudio mencionado, expertos recomiendan lo siguiente: