Quejas de los usuarios de Transcaribe por saldos en las tarjetas

Tarjetas bloqueadas, saldos negativos y filas en las estaciones, son algunas de las inconformidades que manifiestan, diariamente, los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena – Transcaribe, desde que se comenzó a implementar el nuevo sistema de recaudo, operado por la empresa chilena SONDA S.A.

Caracol Radio se trasladó hasta la estación Centro Uno, una de las más transitadas en la ciudad, y allí los pasajeros manifestaron que Transcaribe, en vez de mejorar en la prestación del servicio, está haciendo todo lo contrario. “Yo tenía 7 mil en mi tarjeta y cuando voy a recargar me dicen que no tengo saldo y además debo un pasaje. Me acerqué a la taquilla y le comenté lo sucedido, pero no me dio ningún tipo de respuesta. No tengo conocimiento de cómo recuperar este dinero, pero ahora prefiero no recargar y comprar solo un pasaje”, señala la usuaria Linda Julio.

A su turno, el pasajero Blas Miranda aseguró que el sistema le está quitando dinero a las personas porque no aparecen los saldos recargados, por eso ahora prefiere recargar un pasaje y hacer la fila todos los días antes de que se le pierda el dinero.

Ante las constantes quejas, Transcaribe indicó: “lamentamos profundamente esta situación y pedimos disculpas a nuestros usuarios afectados por la misma. El sistema, junto a Sonda S.A., está trabajando en realizar los ajustes correspondientes para fortalecer el componente de conectividad del sistema, y prevenir que se repitan estas situaciones”.

Asimismo, como parte del proceso de implementación del nuevo sistema de recaudo, se inició la ampliación de la red externa de puntos de recarga.

Los usuarios del sistema ya pueden recargar sus tarjetas en 97 comercios afiliados a la Red de Punto de Pago en toda Cartagena, y en el municipio de Turbaco.