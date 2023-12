Miguel Ángel López estalló por un nuevo control de la UCI: “Los voy a estar esperando”

No cesan los controles antidopaje contra Miguel Ángel López. Luego de haber sido sancionado provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI), el pedalista colombiano ha tenido que someterse a continuas pruebas. La cuestión es que, según el mismo López, los agentes lo abordan en cualquier lugar, hacen el respectivo control, pero no le dan mayor información respecto a cómo avanza su situación.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió el pasado 12 de diciembre, cuando el nacido en Pesca, Boyacá, publicó un video en sus redes sociales titulado: “Al parecer a todos nos encanta ver el famosísimo MICKEY MOUSE”. Allí explicó que mientras se encontraba de vacaciones en los parquesde Disney, dos agentes de la UCI lo buscaron para hacerle una prueba.

Si bien no puso ningún problema para el procedimiento, si le pareció curioso que no pudieran darle respuesta sobre su caso.

“Esta mañana me hicieron un control antidoping, cerca de donde estoy en Disney y me sorprende que lleguen hasta aquí... Creo que si se toman la molestia de venir hasta acá para realizar esos controles, ojalá se tomen la molestia para que me solucionen el tema, me agilicen e investiguen lo que tengan que investigar y me den luz verde para poder hacer lo que a mí me encanta”, manifestó.

Nueva molestia con la UCI

Este martes 19 de diciembre, ‘Supermán’, como se lo apoda, recibió una nueva visita de control, esta vez tuvo que recibir a los agentes en su propia casa, la cual está ubicada en territorio boyacense. En esta oportunidad, López se mostró mucho más molesto, calificó la situación de “compleja” y pidió que “esta insistidera sea para algo bueno”.

“Hola, buenos días. Empezamos el día enérgicos. No crea que estoy en Disney, estoy en mi casa... Les cuento. No lo creerán, pero mire (mostró unos papeles en la mano), de nuevo. ¿Ustedes qué creen? Me van a eliminar o me va a pasar algo bueno”, indicó en otro video divulgado a través de su cuenta de Instagram.

“Yo creo que a estos manes les faltó ver este personaje de Disney (señaló un muñeco). Aquí están de nuevo. Ojalá vengan estos días, los voy a estar esperando otra vez. Ojalá que sea para bien, que tanta insistidera sea para algo bueno”, concluyó.

En este 2023, Miguel Ángel López conquistó la Vuelta a San Juan, el Tour de Catamarca y la Vuelta a Colombia. Todo iba bien hasta que recibió la ya mencionada suspensión en el pasado mes de julio, salió del Team Medellín y quedó sin competencia alguna hasta la actualidad.