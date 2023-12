El rock y pop de Duitama se tomará el Aguinaldo Boyacense con UBanda

Tunja

El sueño de toda agrupación, solista, banda o músico es el de presentarse en un escenario de grandes dimensiones y frente a un monumental público. Esta noche, la agrupación duitamense UBanda, podrá hacer realidad esa ilusión en el majestuoso estadio La Independencia de Tunja en el marco del Aguinaldo Boyacense.

“La agrupación nace completamente de un sueño que es transmitir con nuestra música. Yo soy escritor, me gusta hacer poemas y el ideal es poderle poner rockcito a esas letras. Este proyecto inicialmente convenzo a Johan, que es el guitarrista, para que se venga a Duitama porque él trabajaba en el 7 de Agosto en Bogotá, y le digo que venga, que hagamos música; después van llegando las personas indicadas se va conformando esta familia linda que tenemos hoy en día con Brian Prieto, que es el baterista, que fue el siguiente en llegar, curiosamente puse en Instagram un estado y ya lo conocía y no sabía que él era baterista y resultó ser buenísimo, él trajo a Edward que era un amigo de hace tiempos de Brian y que también curiosamente vivía en Bogotá. Más adelante Edward trae al ingeniero Andrés y este trae a su hija Gabriela quien es la segunda voz”, indicó Sergio Lizarazo Pérez, vocalista y fundador de la banda.

Desde su creación hace poco más de dos años, UBanda ha tenido un crecimiento musical muy importante, tanto que ha logrado calar con sus melodías, ritmo, puesta en escena y grandes intérpretes en los amantes del rock y pop de la ‘vieja guardia’ y las nuevas generaciones.

“Buscamos es complacer encima de nuestra música, hacer un choque de principio a fin y que sea llamativo para absolutamente todo el mundo, entonces, esas adaptaciones que hacemos con éxitos de los años 80′s o 90′s son adaptaciones para todas las edades, incluso nos ha ido mejor con la gente mayor que con la gente menor, entonces ha sido parte de lo que enriquece este proceso, es buscar como llegarle más a la gente hemos hecho adaptaciones incluso de canciones como La Mesa del rincón de los Tigres del Norte, No se va de Morat que pegó bastante, hemos estado trabajando en esa línea de buscar ponerle nuestro estilo”, agregó Lizarazo.

Pero no solo canciones de grupos como Hombres G, Enanitos Verdes, La Unión, Morat, Tigres del Norte y demás, son las que han marcado su proceso, también música de su autoría como Mamá Rockera, Los besos que guardé, No me sé rendir y Aurora, entre otros.

“Aurora es una canción que nos une especialmente a todos, porque es un tema que curiosamente también compartimos, aparte de ser una familia, tristemente cada uno tiene una pérdida en particular y cuando hicimos esta canción todos le inyectamos como ese pedacito de sentimiento y adicional que tuvimos la participación de Alina Lozano en el video y esto la volvió un poco más especial. Alina se sintió muy representada porque su madre también había fallecido hacía poco tiempo y le pegó bastante la canción, incluso a mí en lo particular la actuación que ella hizo ahí me representa el 10% el sentimiento que queríamos transmitir al público. También está ‘No me sé rendir’ que fue con colaboración de Álvaro Lemon, el hombre caimán que estaba pasando por un tema complicado y que fue su tema de venta de mochilas y nosotros lo que hicimos fue construir de esta situación una invitación a la gente a que se la siga luchando, que así somos los colombianos. Tanto Alina cono Álvaro son personas muy lindas.”, dijo.

La agrupación de pop rock de Duitama, Boyacá, UBanda está integrada por Sergio Felipe Lizarazo Pérez, Gabriela Barrero Heincke (Vocalistas), Brian Leonardo Becerra Prieto (Baterista), Hernán Andrés Barrero Alfaro (Guitarrista), José Edwar Quintero López (Bajista) y Yohan Oswaldo González Arévalo (Guitarrista). / Foto: Suministrada. Ampliar

La invitación es a que hoy propios y visitantes a la tercera noche del Aguinaldo Boyacense apoyemos el talento de los artistas boyacenses que estarán en escena mostrando lo mejor de su repertorio y los sigamos en sus redes sociales.

“Les podemos prometer que vamos a dar el alma en la tarima y queremos convencerlos de que nos escuchen, de que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos como Ubandaoficial y queremos darla toda, queremos demostrar que el artista local se prepara y se esfuerza y también puede estar en la escena de nuestro país y queremos dejar en alto el nombre de nuestra tierra esta noche en La Independencia”, recalcó Sergio Felipe Lizarazo.

Ubanda está conformada por:

Músicos

Brian Leonardo Becerra Prieto (Baterista)

Hernán Andrés Barrero Alfaro (Guitarrista)

José Edwar Quintero López (Bajista)

Yohan Oswaldo González Arévalo (Guitarrista)

Vocalistas

Sergio Felipe Lizarazo Pérez

Gabriela Barrero Heincke