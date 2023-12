¡Rescatada Wanda! La perrita atacada con ladrillos y víctima de desatención

Una denuncia en redes sociales puso en evidencia el maltrato que sufría una perrita de la ciudad de Bogotá. Un video grabado por un ciudadano se hizo viral poco después de que fue compartido y con esto las autoridades de la capital decidieron actuar. No obstante, desde el Instituto de Protección Animal de Bogotá se aclaró que ya habían recibido denuncias de este caso y que no habían logrado rescatar a la canina, pues los tenedores no hacían caso al llamado.

El caso se hizo conocido luego de que la cuenta en X (Twitter) conocida como Plataforma ALTO, que se dedica a denunciar casos de maltrato animal en redes, publicara un clip de apenas unos segundos. En la publicación de ese perfil se lee: “Vecinos denuncian que este perrito es maltratado a diario y está en grave peligro. Le lanzan ladrillos y otros objetos contundentes, como se puede ver en el video. Sucede en el barrio La Ponderosa, de Bogotá - Han llamado a la línea 123, pero nadie viene”

La denuncia de la Plataforma ALTO fue compartida el pasado 13 de diciembre hacia las 10:30 de la mañana y en pocas horas acumuló ‘retweets’, ‘likes’ y comentarios. En el corto se observa como la perrita está en medio de una terraza y le lanzan ladrillos y agua. Además, se escucha aullidos de dolor.

Asimismo, en la denuncia indicaron: “Es urgente enviar al Escuadrón Anticrueldad para rescatarlo antes de que sea tarde”. En la misma publicación compartieron el video que prueba que el animal recibió varios ladrillazos. Además, se etiquetó a las cuentas del Instituto de Protección Animal de Bogotá, de la Alcaldía Local de Puente Aranda y de la Policía.

Tras esto, el concejal Julián Rodríguez Sastoque se unió al llamado de las autoridades. “Señores, Instituto de Protección Animal de Bogotá, Policía de Bogotá, Alcaldía Local de Puente Aranda y alcalde local de Puente Aranda, por favor actuar de inmediato frente a este horroroso caso de maltrato animal. Les solicito intervenir urgentemente”

Una hora más tarde de la denuncia, el Instituto de Protección Animal de Bogotá atendió el llamado e indicó también en X: “Nuestro Escuadrón Anticrueldad ya tiene conocimiento del caso y hemos acudido al lugar con anterioridad sin resultado, puesto que no atienden al llamado. Estamos en articulación con las autoridades competentes para realizar la visita de verificación efectiva”.

¡El rescate de Wanda!

Esta denuncia demostraría ser un caso de éxito en la capital, pues a diario en redes sociales los ciudadanos comparten fotos y videos de hechos de maltrato animal. Muchos de ellos compartidos por fundaciones y los perfiles de Plataforma ALTO.

Hacia la una de la tarde del mismo 13 de diciembre, el Instituto de Protección Animal de Bogotá compartió que ya tenían en su poder a Wanda.

“A esta hora nuestro Escuadrón Anticrueldad en operativo conjunto con Carabineros y la Policía Ambiental realizaron el rescate de Wanda, una perrita de la localidad de Puente Aranda, barrio La Ponderosa, víctima de desatención y presunto maltrato”, indicó la entidad.