Martin Garrix llega por primera vez a Colombia

Bogotá calienta motores para recibir al afamado DJ de EDM, Martjin Garritsen, más conocido como Martin Garrix.

El 23 de febrero de 2024, el Movistar Arena de Bogotá tendrá un show que promete sonidos envolventes, luces, visuales deslumbrantes y la conexión única que Martin Garrix logra con sus seguidores, sin duda una experiencia inolvidable para la historia de su primera arena en Colombia.

Este show producido por TBL Live en alianza con Breakfast Club, seguirá impulsando a Bogotá como una importante plaza de la escena electrónica en el país, una ciudad que seguirá ofreciendo a todo el público, eventos de talla mundial.

Esta increíble presentación será algo nunca antes vivido, el repertorio ya garantizado por el artista será reforzado por una producción impecable y de los más altos estándares en calidad y seguridad para los asistentes, de la mano de TBL Live y un escenario perfecto y siempre a la altura como el Movistar Arena de Bogotá, que cuenta con recursos de sonido, iluminación y efectos especiales que cerrarán una experiencia espectacular para todo el público asistente.

Los sentidos de los asistentes se agudizaran con canciones como “Animals”, “In the Name of Love”, " Scared to Be Lonely”, “Summer Days”. Será una noche llena de emociones en la que los asistentes conectarán con cada uno de los tracks y mixes del DJ holandés, que a través de imponentes sonidos transmitirá su inigualable talento, energía e imaginación.

Martin Garrix, es uno de los productores más jóvenes y exitosos del EDM. A sus 8 años ya sabía que se quería dedicar a la música luego de ver la actuación de DJ Tiësto en la celebración de los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, en 2004. Desde ese entonces incursionó en el mundo de la música y empezó a componer sus propias piezas.

A los 16 años estuvo en el Ultra Music Festival como asistente a disfrutar de la música y solo un año después estaba en ese mismo lugar, pero esta vez en el escenario como DJ.

En 2012 Martin Garrix ganó el Nightlife Award; también el premio DJ Talent Of The Year, otorgado por la radio neerlandesa SLAM! FM. Un año después llegó a ojos internacionales luego de estrenar su sencillo “Animals”. El tema encabezó varias listas musicales en Europa y otros continentes.

A sus 20 años fue nombrado por DJ Magazine como el DJ número 1 a nivel global por tres años consecutivos. Así mismo, ha encabezado la lista de los festivales y clubes más importantes del mundo y ha colaborado con grandes artistas como Bono, Dua Lipa, Bebe Rexha, Usher y Khalid, entre otros.

Para que no te pierdas de uno de los shows más prometedores del 2024 y uno de los tres mejores djs del mundo en la escena EDM. Adquiere tus boletas en la página oficial de Tuboleta.