Presidente del DIM habló claro, ¿es viable el fichaje de Germán Ezequiel Cano?

El presidente de Independiente Medellín, Daniel Ossa, habló en El Alargue de Caracol Radio en la previa de la gran final de la Liga colombiana 2023-II. El directivo se mostró ilusionado con poder remontar la serie ante el Junior, que dejó victorioso al equipo barranquillero 3-2 en el juego de ida. Ahora, ante un Atanasio Girardot totalmente lleno, esperan “bordar la séptima estrella” para la institución.

Entretanto, Ossa habló de cómo ha sido el semestre para el club y, en general, el proyecto que viene presidiendo y del cual ya espera recoger frutos. La inversión en la plantilla que hicieron para el segundo semestre del año, la continuidad de Andrés Mosquera Marmolejo y la viabilidad del regreso de Germán Ezequiel Cano, fueron algunos de los temas a los que hizo referencia el máximo directivo del cuadro antioqueño.

Horas previas a la final: “Mucha ansiedad. Son horas previas de mucho trabajo, pero con la convicción que podemos sacarlo adelante, con los pies en la tierra, tenemos las herramientas, técnico, equipo e hinchada, con mucho respeto por el rival. Ya nos toca recibirlos acá, con el Atanasio lleno, cancha linda, espectacular, tenemos muchos condimentos para ilusionarnos”

Inversión en el plantel: “Hemos hecho un esfuerzo interesante porque queremos salir campeones, llevamos 7 años sin lograrlo, en esos años tenemos dos copas, que se vuelve como algo que mitiga un poco el no ganar la estrella y más de la final que tenemos con Pereira. Estuvimos muy inquietos para darle herramientas al profe para poder salir campeón y gracias a Dios ha podido administrar bien la nómina y hoy estamos disfrutando la final. Ha sido un semestre muy interesante y lo que nos parece más interesante es haber sorteado el cuadrangular tan difícil. En ese cuadrangular había 54 títulos, estaban los históricos, nosotros aportando nuestras estrellitas también”.

Chunga, Pons y Cetré, ¿disponibles?: “Chunga ha arrastrado una dolencia en la rodilla y no creo que le dé. Muy agradecido con que Marmolejo se haya recuperado. Estábamos tranquilos con Yimy, es un excelente arquero, va a ser uno de los mejores arqueros en Colombia, el día que le demos la titularidad, no la suelta, pero Marmolejo ya tiene finales encima y a los técnicos les da un poco más de tranquilidad. Pons yo creo que sí puede estar. Cetré no tiene ningún problema”.

Aforo para la final: “En estas instancias, con una final en esta ciudad, con el rival que vamos a enfrentar, si tuviéramos un estadio de 80.000 personas, yo creo que lo llenaríamos, han salido hinchas debajo de las piedras; gente del exterior viajando, es una cosa impresionante. Es una respuesta a un trabajo que venimos haciendo con prudencia, respeto, y amor y que creemos que ya tiene que ir dando frutos. Estamos detrás de ellos, sería lindo que este grupo pasara a la historia… en los 110 años, lo de la sede que anunciamos, es un lindo momento para poder levantar la copa y bordar la séptima estrella en el escudo.

Sin problema con los premios: “Llevamos dos años y medio más o menos, donde logramos conciliar los premios desde enero, no tenemos dificultades, ya todo está clarito, cada vez que ocurre un objetivo lo pagamos inmediatamente, esa parte, que algunas veces es difícil, hasta el momento estamos con todo acordado y no ha habido ninguna dificultad”.

¿Sigue Mosquera Marmolejo?: “Ha habido mucha especulación. Queremos tener dos muy buenos arqueros para un torneo internacional, estamos esperando que sea la Libertadores, si eso no llega a pasar, nosotros tenemos cupo en Sudamérica y eso arranca desde los tres palos, teniendo dos arqueros de primer nivel, el profe va a tener la tranquilidad de tener una base en el arco y va a ser fundamental dos arqueros. Andrés Mosquera Marmolejo continúa en Independiente Medellín”.

Germán Ezequiel Cano

“Germán es una persona muy allegada a la institución, tenemos constante comunicación. Hoy es imposible traer a Germán Ezequiel Cano, tiene muchas ofertas dentro de Brasil y por fuera de Brasil también. Él se va a tomar dos o tres años para aprovechar el momento futbolístico que ha tenido y nosotros nos sentimos identificados con él. No podemos competir con el mercado brasileño, las brechas se gradan cada vez más y me imagino que querrá dar otro salto a un mercado emergente para él tener la oportunidad de ir a más países. Él va a vivir en la ciudad de Medellín, me imagino que, si no es como futbolista, participará de otra forma en Independiente Medellín, quiere formarse como directivo y no se les haga raro que me toque cederle el cargo a Germán para que venga y nos presida”.

Escuche la entrevista completa