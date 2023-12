Arturo Reyes: “Estamos en Junior, aquí es hasta lo último y vamos a ser campeones”

Junior de Barranquilla sacó ventaja en el primer partido de la final del fútbol colombiano. El cuadro rojiblanco venció 3-2 al Independiente Medellín en el Metropolitano, gracias al doblete de Carlos Bacca y el tanto adicional de Luis Enamorado.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Arturo Reyes analizó la victoria de sus dirigidos, enalteció las virtudes mostradas a lo largo de los 90 minutos y se refirió a los errores, especialmente lo visto en la pelota quieta y la fase en la que su rival fue el dominador.

El estratega aprovechó también para dar una explicación por la salida de Didier Moreno, quien pidió el cambio debido a problemas en su espalda. “Él tiene un inconveniente de un espasmo en la espalda, le está molestando bastante. Hace varios días viene con él e hizo un esfuerzo muy grande”, mencionó.

Finalmente sentenció que van a buscar el campeonato hasta el final: “Estamos en Junior, aquí es hasta lo último y vamos a ser campeones”.

Victoria sobre el DIM

Balance del partido: En el primer tiempo tuvimos unos minutos en donde estuvimos muy atrás, defendimos en una zona donde no nos gusta y le dimos el balón a un equipo que tiene sus argumentos también. En el segundo tiempo, cuando ellos hacen los cambios, nosotros intentamos recomponer un poco la mitad, tratar de hacernos fuertes con un tres en la mitad; ellos tenían a Jaime Alvarado, Daniel Torres y a Moreno y por ahí nos estaban ganando la mitad. Después hay una pelota quieta en la que se hicieron fuertes y nos marcaron el segundo, pero yo creo que Junior pegó primero. El partido allá (en Medellín) lo vamos a jugar como se tiene que jugar un partido de estos, es una final y Junior está acostumbrado.

Problemas con Didier Moreno: Él tiene un inconveniente de un espasmo en la espalda, le está molestando bastante. Hace varios días viene con él e hizo un esfuerzo muy grande. Cuando pensamos en el cambio de Homer (Martínez), que también estaba fatigado después de jugar varios partidos, porque no es solo la carga del partido como tal sino lo que viene arrastrando el equipo, entonces él (Didier) nos dijo que no se sentía para seguir. Ahí nos tocó cambiarlo, pero creo que no vamos a tener problemas con él.

Sustituciones: Cuando hicimos los cambios. veíamos que nos estaban ganando la mitad del campo y quisimos hacernos fuertes con un cinco en la mitad. Con Deiber (Caicedo), por un lado, Vladímir por el otro y los tres del centro. Cuando hicimos el cambio de Léider Berrío, controlamos un poco mejor la mitad y ya no recibía el balón fácilmente Jaime Alvarado. Son temas que durante el juego tratamos de corregir para que el equipo se sintiera mucho más cómodo defensivamente.

Virtudes del rival

Dominio de Medellín: Así como nosotros en los primeros minutos del partido controlamos el juego, hubo un momento en el que Medellín nos hizo retroceder mucho. Nos faltó ir más adelante, sacar más los extremos para buscarlos a ellos, al punta y al mediapunta ir más encima de los centrales. Son materias pendientes para mejorar y corregir.

Errores en pelota quieta: Es una materia pendiente. Tenemos que hacernos fuertes en ese aspecto, hay muchas variantes que se pueden hacer para tratar de no defender tan atrás, de hacer una marca más mixta, que unos tomen un hombre y otros al balón. Hay muchas cosas que podemos corregir y mejorar todavía.

Al DIM no se le puede dar la posesión: Hoy le dimos el balón mucho tiempo al Medellín. Si queremos ganar el título, como lo queremos hacer, allá tenemos que defendernos menos tiempo. Para ello hay que tener el balón, hay que tratar de circularlo, de que los porcentajes de posesión sean parejos o nosotros tener un poco más el balón, porque Medellín es un equipo que con el balón es fuerte, así como también los somos nosotros... Hemos demostrado que el mayor tiempo de posesión nuestro, normalmente son secuencias entre los 20 y los 25 segundos. Eso nos va a ayudar, seguramente, a no defender tanto sin el balón.

Juego de vuelta

Definición en Medellín: Todos los días hay cuatro o cinco jugadores apostando y practicando penales entre ellos. No hay mucho tiempo de entrenar. Yo creo que con tan cerca un partido del otro, lo más importante es recuperar, descansar bien, dormir bien y comer bien. Nosotros vamos con la convicción de ganarlo en los 90 minutos.