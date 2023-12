Arturo Reyes sobre la final ante Medellín: “Va a ser una lucha dura”

El primer partido de la final del fútbol colombiano está a la vuelta de la esquina. La ida será el domingo 10 de diciembre a las 4:00 pm, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En la antesala, Arturo Reyes, técnico del Junior, estuvo en rueda de prensa, haciendo un balance de lo que será el partido ante Medellín.

“No hay manera de llegar a una final si no eres una fuerte en la transición, en los momentos con o sin balón. Junior está aquí por merecimiento”, mencionó el entrenador samario, quien logró su cupo tras imponerse al Tolima en el Grupo A.

La final: “Tengo una gran satisfacción, todos los entrenadores queremos que lo que entrenamos, se dé en el campo. Este equipo, partido tras partido, ha ido mejorando y desarrollando la idea. Estamos en un buen momento”.

Un semestre de altibajos: “Todo lo que ha pasado en este semestre con Junior tiene la bendición de Dios. Hemos pasado por momentos difíciles, nosotros como cuerpo técnico también, pero el trabajo duro, la confianza, la fe en un mejor futuro, en un grupo de jugadores que nos han demostrado que tienen mucha capacidad y que están hechos para estos partidos, nos tiene ahora con las posibilidades de regalarle a la afición un título más”.

¿Cuál fue la clave de la mejoría de Junior?: “El equipo al principio tuvo inconvenientes en la transición ataque-defensa. Junior es fuerte en todos los momentos de juego, no hay manera de llegar a una final si no eres una fuerte en la transición, en los momentos con o sin balón. Junior está aquí por merecimiento. Esto es parte de nuestro trabajo y de nuestro rol como entrenadores. Hay momentos no tan buenos y otros como el que estamos viviendo ahora. Los entrenadores somos positivos y siempre pensamos que lo podemos hacer”.

La importancia de la localía: “Junior últimamente se ha vuelto un equipo muy fuerte en condición de local, sobre todo este semestre. Vamos a intentar hacer lo que hacemos en todos los partidos de local: llevar el peso del juego, sabemos que nos enfrentamos, que acostumbra a hacer lo mismo cuando juega en condición de visitante. La afición y la gente va a ver un partido competitivo de dos equipos que van a intentar llevar el peso del juego, que van a intentar penetrar lo que el rival le presente. Hay que intentar buscar el juego, presionar arriba como lo hacemos siempre. Va a ser una lucha dura porque Medellín tiene comportamientos parecidos”.

La presencia de Vélez, Herrera y Estupiñán: “Tuvimos un partido muy intenso hace pocos días. En estos partidos de finales, los equipos deben sumar gente porque hora tras hora, día tras día, vamos viendo la recuperación y evolución de los jugadores. Queríamos tener un grupo más amplio. Los jugadores que han estado con el equipo y que en el partido anterior no estuvieron, son jugadores que pensamos que en algún momento del juego nos pueden dar una mano”.

El mediocampo del DIM: “Son jugadores de gran condición. A Jaime (Alvarado) lo tuve mucho tiempo en varias convocatorias, con Daniel (Torres) nunca he estado, pero he visto su capacidad. Vamos a intentar apurar el juego, sabemos que son dos jugadores muy importantes para Medellín en su inicio y en la progresión. Todos los entrenadores y todo el mundo sabe que en ese sector del campo se gesta el juego de los equipos. Medellín tiene dos extraordinarios jugadores en esa posición”.

¿Quién cobra si hay penal?: “Si no está Bacca, estará Cariaco. Es el que sigue en el orden, después de ahí, si no está ninguno de los dos, seguramente el jugador que mejor se encuentre o al que mejor veamos”.