Alcalde electo en Bucaramanga criticó al presidente Petro por cambiar decreto sobre drogas

Bucaramanga

Jaime Andrés Beltrán Martínez, alcalde electo en Bucaramanga, rechazo la decisión del presidente Gustavo Petro al quitarle las facultades a la Policía Nacional para decomisar estupefacientes en los espacios públicos y parques del país.

El primer mandatario derogó un decreto que había firmado el expresidente Iván Duque, con el que se autorizaba a la Policía a decomisar la dosis mínima. Gustavo Petro dijo que las autoridades deben perseguir a los capos y no a los consumidores.

Video: mujer de 18 años murió en la carretera que conduce de Bucaramanga a Bogotá

#VIDEO | Alcalde electo en #Bucaramanga @soyjaimeandres rechazó el decreto, del presidente Gustavo Petro, que le quitaría las facultades a la Policía Nacional para incautar droga en espacios públicos. pic.twitter.com/l3RSU3QqzY — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 10, 2023

Por tanto el alcalde electo de los bumangueses tachó de irresponsable la decisión del alto mandatario y dijo que tomaría medidas contundentes tan pronto empiece a ejercer su mandato.

“Como alcalde no permitiré la comercialización de droga ni en alrededores de los colegios, espacios públicos y mucho menos en los parques. La Corte Constitucional en sentencia C-120 de 2023 me faculta y da autoridad para hacer de Bucaramanga una ciudad libre de droga y seguro”, expresó Beltrán Martínez.

Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

Levanto mi voz de rechazo a la decisión de Presidente @petrogustavo de quitarle las competencias a la Policía Nacional para incautar sustancias prohibidas en espacios públicos.



Esto es inaudito e irresponsable. Por eso como alcalde de Bucaramanga me apoyaré en las facultades… pic.twitter.com/mckxZu0ybE — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) December 9, 2023

Agregó que al implementar el decreto que propuso el presidente de la República se pone “en peligro la salud y tranquilidad de los bumangueses”, y no acepta que diga que es un acto criminal la labor que cumplen los policías al exponer sus vidas cuando decomisan sustancias psicoactivas.

El agarrón entre Beltrán y Cárdenas

“Es inaceptable lo que en Colombia está pasando, el presidente acaba de derogar las competencias de la Policía para combatir el consumo de sustacias psicoativas en espacio públicos. Levanto mi voz de rechazo a la decisión de presidente. Esto es inaudito e irresponsable”, agregó el alcalde electo.

Más de 1.000 personas visitan diariamente la iluminación navideña en el Parque del Agua

Por su parte Nestor Osuna, ministro de Justicia, afirmó en su momento que “lo único que ha hecho el gobierno es derogar la multa por porte de dosis personal porque así lo indicaron las cortes”.