4 personas capturadas, 13 kilos de pólvora y 50 pastillas de clonazepam incautadas

La Policía Metropolitana de Cartagena en desarrollo de su Plan Navidad “Siempre presentes” durante la celebración de velitas llevó a cabo una serie de actividades preventivas, disuasivas y operativas en todos los sectores de la ciudad.

Durante esta jornada, fueron capturadas cuatro (4) personas: dos de estas por tráfico de estupefaciente y dos (2) hurto; además se incautaron 13 kilos de pólvora, 162 gramos de base de coca, 50 pastillas de clonazepam, 74 armas blancas y 1 arma de fuego; asimismo se logró la recuperación de 1 motocicleta, 1 vehículo y 3 celulares. Por un valor de 35 Millones de pesos.

Asimismo se impusieron 179 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, encontrando como más recurrentes: portar armas, elementos cortantes con 77 comparendos, portar sustancias prohibidas en espacio público con 43 comparendos, e irrespetar a las autoridades de Policía con 07 comparendos.

A su vez se recibieron 2.604 llamadas telefónicas, a la línea 123, de las cuales 85 fueron por riña, 26 por perturbación de la tranquilidad y 2.385 llamadas inoficiosas.

Disminución en homicidios y hurtos

Es importante resaltar que durante esta importante celebración se evidenció la disminución considerablemente de dos de los delitos de mayor impacto: el homicidio, el año anterior se presentaron 4 casos y este año se presentó un solo (1) caso, con una variación del -75%.

Por el lado del hurto a personas el año anterior se registraron 18 casos y en este año no se presentaron denuncias por este delito, con una variación del -100%. En el caso del hurto a residencias para el año 2022 se registró 1 caso y en esta vigencia no se evidencia, con una variación del -100%. Hurto a comercio el año anterior se presentaron 3 casos y en el presente año no registra, con el -100% de disminución.

A su vez en el caso de hurto a automotores, el año anterior se presentó 1 caso y este tampoco se registró ningún caso. Hurto a celular el año anterior se presentaron 8 casos y este año ni un caso se presentó, con una variación del -100%.

Para finalizar por el lado de y violencia Intrafamiliar, el año anterior se presentaron 8 casos y este año no hubo denuncias, con una variación del -100%.

Otro de los aspectos importantes a resaltar es que durante la celebración de velitas la noche del viernes 7 de diciembre y la madrugada del sábado 8, no se presentaron niños o adultos quemados con pólvora.

Con estos resultados positivos se logró disminuir los delitos de impacto en toda la ciudad, generando una alta percepción de seguridad durante la celebración del día de las velitas.

Los elementos incautados y recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Wharlinton Ivan Gualdrón Gualdron, señaló que para garantizar la seguridad de cartageneros y visitante en esta importante celebración se mantendrán los seis (6) puestos de control al servicio de la comunidad, que están distribuidos según la georrefenciación de los delitos para contrarrestar los de mayor impacto en la ciudad; y a la vez permitirán incrementar las labores preventivas y disuasión en los diferentes cuadrantes que integran la Metropolitana de Cartagena.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, por medio del nuevo Modelo del Servicio de Policía, orientado a las personas y el despliegue del Plan Navidad “Siempre Presentes” que en sus primeros horas arrojó resultado muy positivos para la ciudad con cifras que así lo ratifican. Es por esto que insistimos y hacemos un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y continuar cooperando con las autoridades”, sostuvo el Coronel Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón.