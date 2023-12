Internos de la cárcel de Cómbita denuncian crisis humanitaria ante la falta de alimentos

Tunja

Caracol Radio conoció un video en el que internos del patio número 1 de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita denuncian crisis humanitaria ante la falta de alimentos en la noche del Día de Velitas, señalan que el operador los había dejado sin comer durante todo el día.

“Siendo las 6:30 de la tarde de hoy, 7 de diciembre, la población privada de la libertad del patio número 1 no ha desayunado, se presenta una crisis humanitaria en este momento, hay personas desmayadas por el hambre, porque la empresa no nos ha suministrado los alimentos”, denuncian.

Por tanto, hacen un llamado la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

#Video I Internos del patio No 1 de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita denuncian crisis humanitaria ante la falta de alimentos en la noche del Día de Velitas. “Hay personas desmayadas por el hambre”, afirman. Hoy la @DefensoriaCol Boyacá visitará el penal. pic.twitter.com/KYDnj9ak4z — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) December 8, 2023

Por su parte, el defensor del Pueblo de Boyacá, Jorge Cortés señaló que entabló diálogos con el director de la cárcel para conocer la inconformidad de los presos, y aclaró que en una primer versión que conoció las denuncias hechas en el video, sin embargo, “luego de realizar una indagación, supimos que por una circunstancia de logística por el cambio de operador le han intercambiado alimentos, por ejemplo, ya no se les da pan sino arepa, pero no es que no se les esté suministrando, ha habido, al parecer, algunos cambios en el menú pero sin que se afecte la minuta”, dijo.

No obstante, ante esta situación se indagará con mayor certeza si se trata de un incumplimiento en la entrega de alimentos o una huelga de hambre por parte de los reclusos; es por eso que hoy adelantarán una reunión en la que participará el director de la cárcel, el procurador regional, los funcionarios del INPEC y de sanidad.