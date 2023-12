Giovanni Hernández: “Tenemos Selección para ganar la Copa América”

Giovanni Hernández en su paso por la Selección Colombia. (Photo credit should read PHILIPPE MERLE/AFP via Getty Images)

La Selección Colombia ya conoce sus rivales para la fase de grupos de la Copa América 2024. Durante el sorteo realizado en Estados Unidos, país que albergará la competición a mediados del próximo año, se determinó que la Tricolor compartirá el grupo D junto a Brasil, Paraguay y el ganador del duelo entre Honduras y Costa Rica.

Al respecto habló Giovanni Hernández en El Alargue de Caracol Radio. El exfutbolista y ahora entrenador aseguró que el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo tendrá la oportunidad de contar con más tiempo de trabajo y en dicho sentido confía en que es posible ganar la Copa, algo que no logra el país desde 2001.

‘Gio’ aprovechó también para elogiar a James Rodríguez, quien viene teniendo un desempeño sensacional en el equipo nacional. Por un lado, destacó su entrega y compromiso; por otro, enalteció su nivel futbolístico. Asimismo valoró la presencia de David Mackalister Silva y Daniel Cataño, jugadores que, en su opinión, merecían el llamado.

Sueño de ganar el título: Tenemos selección para ganar la Copa. Lo viene demostrando desde hace rato a través de la Eliminatoria, de la forma como está conformando el grupo, esos hombres que están dando resultados importantes. Todos tenemos esa visión positiva para que, lo que expresa el profe, se nos pueda dar. Es hora de darnos esa gran alegría por el paso agigantado que lleva Colombia, donde va de menos a más.

Hay tiempo para armar un gran equipo: Uno no sabe qué pueda pasar de acá en adelante hasta que llegue la Copa América. Las Selecciones se preparan de una buena manera, porque tienen el tiempo necesario. No es como la Eliminatoria que tienen cuatro o cinco días y de esos días tenés solamente uno para mirar una estrategia y poder ejecutarla en competencia. En Copa América, como bien saben todos ustedes, tienes un mes en el que puedes armar un equipo tranquilamente, llamar y seleccionar lo que tú quieres a través del estilo que vas a utilizar. Hay tiempo y con él yo sé que el profe Lorenzo va a armar una selección fuerte, con muchísimo optimismo. Lo digo por la manera en que se viene, porque los muchachos están dando el resultado que se necesita, se le ha ganado a equipos importantes. Imagínate cómo puede la mente y el corazón de los muchachos a través de esa emoción.

Importancia de James Rodríguez: En el fútbol hay un manejo de cuatro componentes. El talento es supremamente importante, porque eso es lo que te da pie para poder salir adelante. Hablo del caso James o de cualquier jugador. Pero hay otros componentes, en el que si no estás bien físicamente, obviamente tácticamente no lo vas a estar. Lo fundamental es que esa mente tiene que estar muy fuerte y es el componente más importante para que las tres restantes logren dar ese fruto que se necesita. Yo veo un James disciplinado, con unas ganas inmensas, jugando muy simple y haciendo jugar a sus compañeros. Está participativo, líder y eso es supremamente importante para que hoy sintamos esa gran admiración por él.

Llamado de Mackalister Silva: En Colombia hay mucho prospecto importante, un producto lindo. Me gusta, más allá de que le sorprende a muchos por su edad, lo de Mackalister (Silva), es importantísimo. También fue llamado (Daniel) Cataño, para mí también es sorprendente y da felicidad. Son muchachos que te pueden dar un plus en cualquier momento a futuro. Es la manera como se desenvuelven. Hacen jugar a sus compañeros, hacen jugar a su equipo. Eso me da mucha felicidad. Hay otros nombres obviamente, pero me da felicidad por ellos, porque desde hace rato lo vienen buscando y más lo de Mackalister. Agradeciéndole a Dios porque son muchachos que necesitan esa gran oportunidad.