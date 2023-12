Descuento del 50% en el Soat se mantendrá para el próximo año

El Ministerio de Hacienda publicó el borrador del decreto que aclara que el Gobierno tiene la intención de mantener la tarifa diferencial del Soat a motos de menos de 100 cc, motos de 100 cc y hasta 200 cc; motocarros, tricimotos y cuadriciclos; motocarros de 5 pasajeros, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, buses y busetas para 2024.

@MinHacienda| publicó el borrador del decreto que extendería la tarifa diferencial del Soat a motos de hasta 200 cc, motocarros tricimotos y cuadriciclos, motocarros 5 pasajeros, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas. @ztatianarh pic.twitter.com/Y4r3E9CrQm — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 8, 2023

El borrador explica que “a partir del 1 de enero de 2024, para las categorías antes mencionadas, el valor a pagar equivaldrá aproximadamente al cincuenta (50%) por ciento del precio final vigente al catorce (14) de diciembre de 2022, ajustado anualmente por la variación anual de la UVT correspondiente al respectivo año”.

El proyecto de decreto también precisa que el aumento de las tarifas de la póliza debe ser en UVT y no en precios constantes, equilibrando así la medida de valor del Soat con la que manejan los servicios médicos.

Esta medida ha recibido críticas debido a que no se ha evidenciado una reducción en la evasión de la poliza y por el contrario las cifras de siniestralidad han aumentado. Además, el déficit de la red hospitalaria por el SOAT subsidiado, a corte de septiembre, se calculaba en 220.000 millones de pesos.

“Tenemos que hacer una autocritica, se equivocó el Gobierno y también nosotros, porque creímos de buena fe que al bajar la tarifa del Soat, más gente lo adquiriría y se iba a reducir la evasión, de cada 100 motos 60 no tienen Soat, pero eso no ha sucedido. Insistiremos ante el gobierno para que quien cause más afectaciones, pague una prima mayor”, explicó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

¿Qué opinan las aseguradoras?

En Caracol Radio consultamos a Gustavo Morales, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), quien aseguró que la principal decisión que se toma en este decreto es el cambio de la medida de valor del aumento de las tarifas a UVT. “Si no se expide ese decreto, las tarifas se mantendrían en precios constantes, mientras que los precios de los servicios médicos y las coberturas crecerían en UVT”.

Morales también celebró la instalación de la mesa técnica para hacer una revisión integral del Soat, desde allí las aseguradoras pedirán que “quienes realicen más afectaciones a la salud de los colombianos, paguen una póliza más alta”. Actualmente, los motociclistas registran las mayores cifras de siniestralidad en el país.