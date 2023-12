Médico Deportólogo del Huila gana Premio Internacional en Medicina del Deporte

Neiva

Carlos Enrique Osorio Vélez, médico deportólogo del Huila, recibió este especial reconocimiento en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

Carlos Enrique Osorio Vélez, médico deportólogo del Huila quien ha trabajado durante muchos años con diferentes entidades deportivas de orden municipal y departamental, así como diferentes ligas deportivas y quien actualmente hace parte de la nómina del InderHuila, fue ganador de la máxima distinción en salud “PRIZE TO THE MEDICAL BY ACHIVEMENT FOR A BETTER LIF” por su trabajo y profesionalismo en la medicina del deporte.

Osorio Vélez, es el único del Huila en todas las especialidades médicas, en recibir este reconocimiento. Además, obtiene el primer lugar convirtiéndose en el primer colombiano en obtenerlo en dicha categoría.

El evento se llevó a cabo en el Novotel Jaraguá Conventions, Sao Paulo, Brasil; lugar que recibió por unos días a profesionales de la salud en diferentes especialidades, de distintos países, nominados por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (IOC Imsalud) en tributo a la ardua labor que desempeñan en contribuir a mejorar la vida del ser humano.

De Colombia, asistieron ocho profesionales, siendo merecedores de aplausos y distinciones al representar al país en este importante evento internacional.

Un logro más que demuestra lo capacitados que están los profesionales que educan y protegen la salud deportiva en el Huila.