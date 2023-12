La topografía hace que a veces no podamos llegar rápido a lugares de Briceño: ejército

Antioquia

Luego de Caracol Radio publicara una preocupación de la comunidad de Briceño y de líderes sociales en Antioquia sobre que, al parecer, las tropas del ejército que están en el municipio están de brazos caídos ante los grupos armados ilegales disidencias y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, el ejército respondió a esta preocupación de los civiles y asegura que en Briceño ni en ninguna otra parte del país hay zonas vedadas para ellos y que tampoco están de brazos caídos.

El general Juan Carlos Fajardo González, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército explicó que si bien no se han reportado combates con ninguno de los grupos que tiene desplazados a más de 900 campesinos de varias veredas, si están protegiendo a la comunidad.

“No hay zonas vedadas en Antioquia, no hay zonas vedadas en Briseño y no hay absolutamente nada de este término que emplearon porque nuestras tropas siempre han estado en el lugar. Obviamente no estamos en cada centímetro del territorio, e inclusive con los hechos que se han presentado contra nosotros, sin embargo, persistimos en la región”, indicó el alto oficial.

El general Fajardo también se defendió de la crítica de la demora que ha tenido el ejército para llegar a las veredas donde los ilegales someten y amenazan a la población, argumentó que la topografía es un factor que impide una movilización rápida.

“Hay que entender que las tropas, el ejército es pedestre (a pie) cuando se puede emplear un helicóptero se emplea, pero también hay que entender que el clima, la topografía, la región, las montañas, no hacen que a veces uno llegue de manera rápida a algún punto”, agregó.

Cabe recordar que el ejército no ha entrado en combates con ninguno de los dos grupos ilegales y es lo que ha generado la preocupación de las comunidades.