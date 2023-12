Fernando Uribe recordó a su madre: “Ya no está la que me despedía cada que iba al estadio”

Fernando Uribe puso fin a su etapa como futbolista profesional. El exdelantero disputó su último encuentro el fin de semana anterior y en la noche del miércoles fue despedido por todo lo alto por dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y aficionados de Millonarios en el estadio El Campín.

El pereirano dice adiós luego de más de 20 años de carrera en el balompié, periodo en el que tuvo la oportunidad de jugar para equipos grandes del país como Atlético Nacional o el ya mencionado cuadro capitalino, así como pudo actuar en el exterior para el Chievo Verona de Italia, el Toluca mexicano o el Flamengo brasileño.

Ahora, en su tercera etapa como integrante de Millonarios, cuelga las botas, luego de haber disputado 138 encuentros y marcar en 57 oportunidades, números que lo dejan como el máximo goleador de la institución desde que se juegan torneos cortos.

En diálogo con El Vbar Caracol, Uribe, de 35 años, aseguró que desde hace un tiempo venía pensando en el retiro y, según dijo, al término de este segundo semestre del 2023 había llegado el momento de ponerle punto final a su carrera. “Sentí que era justo y preciso hacerlo, más que tuve la fortuna de hacerlo en donde me sentí más identificado, donde di mis mejores versiones. Se dio muy natural”, explicó.

Asimismo, le agradeció al cuadro albiazul por el apoyo recibido a lo largo de los años y aseguró que, a pesar de no haber salido de la cantera ni ser hincha desde pequeño, “aprendí a querer los colores” y a partir de la fecha se siente como un aficionado más.

Recuerdo de su madre

En medio de la emotiva conversación, Fernado Uribe recordó a su madre, doña María Elena Hincapié, quien falleció en agosto del 2022 a causa de una enfermedad que la aquejó durante años.

“Fui muy cercano a mi mamá, muchísimo. (Su muerte) Ha sido la peor tristeza que he tenido en mi vida, el dolor más grande que he sentido. Es difícil, todavía lo es. Me marcó mucho porque ya no está la persona que me despedía cada que iba para el estadio. Es complicado”, sentenció el pereirano con la voz entrecortada.

Además de recordar aquellos duros momentos, el exdelantero aprovechó también para recordar uno de los goles más significativos de su carrera, el cual estuvo ligado a su progenitora.

“Está el gol después del fallecimiento de ella, cuando estaba en Junior. Fueron muchas emociones en ese momento. Fue despedirla el día antes, concentrar, entrar, hacer gol y en el mismo gol ocurre la lesión que me sacó del resto de la temporada. Fue significativo, fue el gol 100. Tenía muchas cosas que me revolcaron los sentimientos”, contó.

Finalmente dijo que, en parte, una de las razones de su adiós al profesionalismo pasaba por la necesidad de estar más tiempo con su familia: “Era justo, después de más de 20 años de carrera, hacer esa pausa y entregarme un poco más a mi familia, quienes han estado desde el primero momento: mi esposa, mi mamá que me acompañó siempre. Es justo con ellos que les entregue un poco más”.