Fabián Viáfara y su amor por Junior: “Esos tres años para mí fueron maravillosos”

Se avecina una jornada crucial en el fútbol colombiano. Este miércoles 6 de diciembre se disputará la última jornada de los cuadrangulares, razón por la que saldrá, del Grupo A, el rival que enfrente al Independiente Medellín en la gran final del segundo semestre.

Uno de los opcionados a quedarse con el cupo al duelo decisivo es Junior de Barranquilla, que recibirá en el Metropolitano al Deportes Tolima con el único objetivo de ganar o ganar, no hay otra opción. Precisamente en la previa de este encuentro habló Fabián Viáfara, lateral derecho con previo paso por el cuadro rojiblanco y que recientemente fue anunciado como nuevo futbolista de La Equidad, en El Alargue de Caracol Radio.

Viáfara, de 31 años, expuso su amor y agradecimiento por el conjunto barranquillero, recordó con agrado los tres años que allí estuvo y expresó su deseo de verlo campeón de Liga. Ahora bien, indicó que primero debe hacer la tarea en casa y ya después pensar en el DIM.

El futbolista caleño aprovechó para enviar un nuevo dardo contra la directiva de Independiente Santa Fe, acusando que su salida de la institución no se dio en los mejores términos. “Si uno como profesional y futbolista da lo mejor, uno espera al menos que si no quieren los derechos de uno, pues se habla y se cuadra de alguna manera. No se hace faltando una fecha y saliendo por la puerta de atrás”, indicó.

Salida de Independiente Santa Fe

Crítica por las formas de la directiva: Obviamente a mí me sorprende, no tanto seguir o no seguir porque hace parte del fútbol. Independientemente de que te vaya bien o no, eso no obliga a una institución o a un cuerpo técnico a contar contigo. Ellos toman las decisiones y son respetables. Lo que me sorprende es la forma. Faltando prácticamente dos meses para que termine el año, el trato que le dan a uno en cuanto a la salida. Si uno como profesional y futbolista da lo mejor, uno espera al menos que si no quieren los derechos de uno, pues se habla y se cuadra de una manera. No se hace faltando una fecha y saliendo por la puerta de atrás, como si yo hubiera hecho algo malo. Eso fue lo que me incomodó un poco.

Polémica por las vacaciones anticipadas: Dan unas vacaciones, las cuales la institución tiene el derecho de hacerlo porque como club deben dar 15 días de vacaciones al año, en cualquier momento y no necesariamente en diciembre. Todo el mundo sabe que diciembre es una fecha en la que no hay torneo y todos quieren pasar con su familia, que es lo normal. Lo hacen de esa manera, uno lo acepta, porque igual termina siendo un empleado, pero ya de ahí a compartir dicha decisión, ya hay un camino muy largo.

Llegada a La Equidad

Lo convenció el interés del club y el cuerpo técnico: Más que figuras, creo que tienen un buen grupo. Con el profe ya tuve la oportunidad de estar en ese Pasto, que llegamos a la final. Con el profe tengo una gran relación y pienso que mi llegada se da por él. Yo estoy muy agradecido porque desde el primer momento en que salgo de Santa Fe, fue uno de los primeros mensajes que recibí. Eso para mí es muy valioso. A medida que van cosechando años en esta carrera, uno se va dando cuenta de que a veces hay cosas más significativas que de pronto la plata o equipos más rimbombantes. Equidad te da una seguridad, un equipo que tiene una muy buena sede, unas muy buenas instalaciones, si quieren concentran ahí mismo en el club, tienen una parte médica excelente, también tienen un buen cuerpo técnico. Son cosas que quizás uno al principio no veía, porque uno cuando está iniciando carrera siempre lo primero que quiere es llegar a un equipo grande, cobrar plata, protagonismo. Ya uno con un poquito más de madurez, creo que toma otro tipo de decisiones.

Pasado en el Junior

Total agradecimiento con el club: Primeramente vivo muy agradecido con la familia Char, con el club Atlético Junior y con la ciudad porque pues estuve tres años, que no es fácil estar ese tiempo en Barranquilla para ningún jugador. Ustedes se dan cuenta, cada seis meses o cada año, que llega mucho jugador y son pocos los que se pueden sostener. Esos tres años para mí fueron maravillosos. Le tengo un gran cariño al equipo, un gran cariño a la ciudad. Cuando dejan meter Junior así, es peligroso. Creo que le dieron vida cuando quizás muchos ya lo daban por muerto, ahora tiene yo creo que la mejor opción. Está de local, con su gente, tiene muy buen equipo y creo que tienen todo para pasar a la final.

Finalista y campeón: Obviamente Junior tiene la mayor opción y por el cariño que tengo quisiera que fuera Junior. Que quién gana final, hay veces como dice la gente: “Las finales no se juegan, se ganan”. Es un partido muy parejo porque Medellín también viene muy bien, viene haciendo las cosas excelentes. Creo que sería una linda final para el fútbol colombiano.