Declaraciones del alcalde sobre falta de apoyo político son falsas: Concejo de Cartagena

Cartagena

En sesión del Concejo de Cartagena se debatieron varios temas entre ellos las declaraciones del alcalde William Dau Chamat, el déficit que presenta Transcaribe y el alto costo de las tarifas de energía.

En ese orden habló inicialmente el concejal César Pión, quien se refirió a las declaraciones del alcalde William Dau Chamat, donde habló de sus logros, frustraciones como mandatario y que además aseguró que los gremios y organizaciones lo dejaron solo durante su periodo administrativo.

De acuerdo a lo anterior el cabildante sostuvo que el mandatario siempre se escudó en una persecución política. “Tal vez sus secretarios nunca le hablaron claro, y dice que no pudo hacer nada porque no tuvo la solidaridad del pueblo. Nunca son capaces de asumir su propia responsabilidad”.

Por otro lado el concejal Pión también afirmó que el gerente de Aguas de Cartagena ha dejado entrever a su sindicato que a él, no le importa los debates que se realizan en la corporación. “No le preocupa en lo más mínimo los debates que se hacen aquí, porque son debates que se hacen para presionarlo y pedirle cosas a cambio. Hoy se repite la historia, los españoles que ya gozaron, se lo vendieron a los franceses y de nuevo vinieron los holandeses con el estudio de agua de Países bajos”.

Siguiendo el debate, la cabildante Carolina Lozano aseguró que las declaraciones del alcalde Dau son desatinadas y sin fundamento. “Me causa indignación ver estas declaraciones, escuchar estas mentiras, cuando dice que nadie lo respaldó. Cosas que hemos venido hablando desde hace cuatro años, donde también denunciamos a la empresa Cazatalentos. Decir que las mejores hojas de vida fueron de otra ciudad y no de acá, es como decir que en Cartagena no hay personas preparadas”.

Entre tanto el concejal Carlos Barrios dijo que la corporación fue quien revocó las facultades al exalcalde Pedrito Pereira para no firmar la App del Corredor Portuario y no el mandatario. “Señor Alcalde usted no fue quien le hizo ese favor a Cartagena, ese favor se lo hizo el Concejo distrital el 10 de diciembre del año 2019, cuando se aprobó el acuerdo de presupuesto y no se autorizó al exalcalde Pereira 2019 a firmar está App. Hablar de esto es tirar piedras al aire, lo que si queda claro es que tuviste tu oportunidad”.

Por último el cabildante Rafael Meza, manifestó que siempre ha considerado que el Alcalde fue un cómplice, permisivo y omisivo con muchos de sus secretarios. “En su administración se hizo el de la vista gorda y tanto que habló de anticorrupción no pudo denunciar a sus funcionarios”