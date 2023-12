Macnelly Torres no se guardó nada: “siento vergüenza ajena, catastrófico lo de Nacional”

Macnelly Torres, ídolo de Atlético Nacional, aseguró en El VBar Caracol, de donde es columnista, que lo hecho por Nacional durante el pasado clásico antioqueño, donde fue derrotado 0-5, le produjo “vergüenza ajena”. Torres también calificó de “catastrófico” lo del vigente campeón de la Copa Colombia, pero advirtió que este proceso de jugadores jóvenes que proponen los directivos se expone eso.

“Muy triste, siento, como decimos en la costa, vergüenza ajena, catastrófico lo de Atlético Nacional. Yo sabía que esta clase de procesos y como lo están llevando se exponían a eso. Es un batacazo para el club y para todo lo que es Atlético Nacional”, comentó Macnelly en el programa respecto al clásico y la eliminación del equipo.

Y amplió: “es difícil hacer un resumen de lo que es Nacional, pero yo voy a comenzar por lo que dije, en cuanto a vergüenza ajena, porque acá están exponiendo unos muchachos que todavía no tienen la madurez, todavía no tienen experiencia para afrontar esta clase de partidos. Creo que acá se están llevando los muchachos por delante, porque al final, como hincha, solamente se mira si el jugador es malo, pero quiénes los están colocando en este escenario, entonces yo creo que partir de ahí.

“Después, en el tema futbolístico, para mí, Nacional no comenzó mal el primer partido, yo creo que hasta el primer gol, Nacional sentía que había planificado un juego y que de cierta forma había intentado por lo menos llegar al arco, más por la parte izquierda, por la parte del muchacho Samuel Velásquez, que lo vi más adelantado que la defensa de lo normal y eso hacía una superioridad por izquierda, lo cual Cetré estaba un poco confundido y Nacional creo que llegaba a tres cuartos. Ahora, sabemos que Nacional es un equipo que en el último cuarto no es un equipo fuerte, un equipo que no mete miedo, no tiene extremos con la suficiente experiencia para poder soportar un partido de este talante”, añadió.

Y concluyó sobre la falta de experiencia para manejar este tipo de partidos: “es claro que falta la experiencia, cuando usted va 2-0 o 3-0, cuando está la experiencia se cierra la puerta y ya se busca de pronto si pasa algo y consigue uno un gol y se mete en el partido, sino se cierra la puerta, y resulta que Nacional con estos muchachos seguían jugando abiertos, seguían con ese ímpetu de pensar que con un gol iban a llegar a tres y eso les hacía seguir cometiendo muchos errores”.

Atlético Nacional cerrará su 2023 visitando este miércoles a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la sexta fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales, ambos equipos ya se encuentran eliminados.