“Hubo abusos y un patrón sistemático de conductas de Burgos en mi caso”: Nicolás Petro

En la mañana de este lunes 4 de diciembre, a la 8:30 de la mañana llegó al centro de la capital del país, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, a declarar frente a las irregularidades que él señala, le han dado en su caso y las “conductas sistemáticas” del fiscal Mario Andrés Burgos.

“Declararé con rigor de verdad sobre todas las irregularidades, abusos y arbitrariedades de un patrón sistemático de conducta del fiscal Mario Andrés Burgos en el manejo de mi caso”, dijo.

Agregó: “El fiscal y la Fiscalía no han sido leales con mi derecho a la defensa, que en buena hora ha protegido la Corte Suprema a resolver el debate jurídico sobre competencia territorial, advirtiendo que mis abogados defensores no pueden ser amenazados con sanciones por la Fiscalía cuando cumplen su trabajo profesional”.

Por otro lado, recordó que su defensa hará uso de instrumentos y recursos nacionales e internacionales como la Corte IDH para demostrar que “todo lo actuado es ilegal por violación de las garantías judiciales y obedece a un esquema sistemático y dañino del fiscal que me acusa”, dijo.

Por su parte, el abogado defensor de Petro Burgos, Diego Henao, señaló que esta diligencia la estaban esperando en donde aportó documentos, pruebas y testimonios en relación con la diligencia de captura en su contra.

Así mismo, señalo que no cierran la puerta a un principio de oportunidad o un acuerdo con la justicia.

“Yo nunca he cerrado ninguna puerta, a nada. El proceso judicial permite todo tipo de herramientas y dentro de lo que la ley nos permite, nosotros nos tenemos que regir por un reglamento que es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Lo que allí esté contemplado, por supuesto, que dentro de ese marco y dentro de lo que ese libro nos consagra, estamos ejerciendo una defensa técnica adecuada, legítima y dentro de los parámetros que nos impone la ley”, dijo.

A la pregunta si se ha contemplado un preacuerdo entre otro mecanismo, dijo: “Yo no lo he contemplado. Si usted me pregunta que si la Fiscalía me lo ofreciera, no hay tal ofrecimiento, esperemos a ver qué pasa”.

Es importante recordar que el próximo 11 de enero será la acusación formal de la Fiscalía contra Nicolás Petro.