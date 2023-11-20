Defensa de Nicolás Petro presentó impugnación para trasladar proceso de acusación a Bogotá
Juez ordenó que la Corte Suprema de Justicia defina la impugnación de competencia por territorialidad que interpuso la defensa del Nicolás Petro Burgos.
En la mañana de este lunes 20 de noviembre, ante un Juez Segundo del Circuito Especializado de Barranquilla, Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia, fue llamado a juicio con un escrito de acusación de 83 páginas.
Durante esta audiencia de acusación se formaliza y verbaliza la acusación y la defensa de Nicolás Petro puede saber todos sus derechos en cuanto a las intervenciones.
Según se pudo conocer, por amenazas, el procesado no asistió presencialmente a la audiencia de acusación en Barranquilla, sino que se conectó de manera virtual a la diligencia.
La acusación la realizará el fiscal del caso Mario Burgos, a quien el mismo Nicolás Petro Burgos recusó y pidió investigarlo a la Procuraduría por haber filtrado partes de lo que en su momento fue un intento de principio de oportunidad.
Durante la audiencia que se adelantó, la defensa de Nicolás Petro presentó una impugnación de competencia contra el despacho y solicitó que el proceso de acusación sea trasladado a la ciudad de Bogotá, donde fue cometido el delito de lavado de activos.
Frente a esto, el fiscal del caso, afirmó que los hechos investigados ocurrieron principalmente en la capital del Atlántico, por lo que no debe ser trasladado a la capital: “Esta impugnación solo es un recurso para no continuar con el trámite del proceso penal (...) La mayoría de los bienes productos del blanqueo del señor Nicolás Petro Burgos fueron en Barranquilla”.
Sobre las 11 de la mañana, el juzgado señaló que ambos delitos por los que se le acusa a Nicolás Petro ocurrieron en Bogotá y en Barranquilla, por lo que tomó la decisión de enviar el proceso a la Sala Suprema de la Corte de Justicia para que resuelva la impugnación presentada por la defensa de Nicolás Petro.
Caso Nicolás Petro
Recordemos que la Fiscalía comenzó a investigar a Nicolás Petro Burgos desde marzo pasado por las denuncias de su exesposa, Daysuris Vásquez, de que el primogénito del presidente, que era diputado de la Asamblea del Atlántico, recibió dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022.
Tras su detención, Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el hombre Marlboro”, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca.
Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña presidencial de su padre en 2022, aunque Petro Burgos aseguró que el mandatario no lo sabía.
Reviva la audiencia aquí
Se suspende la audiencia de acusación contra Nicolás Petro
El juez a cargo dio por terminada la audiencia de acusación contra Nicolás Petro y solicitó a la defensa que en caso de que sea trasladada de nuevo a ese despecho, no realice maniobras dilatorias.
Juez traslada el proceso a la Sala Suprema de Justicia
El juzgado señaló que ambos delitos ocurrieron en Bogotá y en Barranquilla, por lo que tomó la decisión de enviar el proceso a la Sala Suprema de Justicia para que resuelva la impugnación presentada por la defensa de Nicolás Petro.
Juez dio un receso de 10 minutos para definir impugnación
El juez a cargo solicitó un receso de 10 minutos para definir si tiene lugar o no la impugnación que realizó la defensa de Nicolás Petro, con el fin de trasladar el proceso a Bogotá.
Delegada de Procuraduría no acepta impugnación de la defensa
"No le asiste razón a la defensa, la competencia está radicada en los jueces penales de circuito de la ciudad (...) El argumento de la defensa no es cierto, el lavado de activo y el enriquecimiento ilícito sucedió en Barranquilla, no en Bogotá", delegada del Ministerio Público.
"Se le está faltando a la verdad al juez": fiscal Mario Burgos
"La mayoría de los bienes productos del blanqueo del señor Nicolás Petro Burgos fueron en la ciudad de Barranquilla. Este recurso es una maniobra dilatoria": Fiscal Mario Burgos.
Fiscalía General de la Nación no comparte impugnación de la defensa
"Esta impugnación solo es un recurso para no continuar con el trámite del proceso penal": fiscal Mario Burgos.
Juez traslada petición de impugación a Fiscalía y al Ministerio Público
De acuerdo con lo establecido en el Código de procedimiento penal, el juez a cargo trasladó la petición de impugnación a la Fiscalía General de la Nación y luego a la delegada del Ministerio Público.
Juez a cargo hace un llamado a Nicolás Petro
9:58 EL Juez Segundo del Circuito Especializado de Barranquilla, solicitó al procesado Nicolás Petro mantener la cámara encendida durante toda la audiencia.
Defensa de Nicolás Petro presentó una impugnación
La defensa del procesado se pronunció frente al factor de competencia para proponer al estrado una impugnación por el factor territorial, ya que los hechos deben ser juzgados en Bogotá, donde ocurrió el delito de lavado de activos.
Procuraduría no planteó nulidades en la audiencia
La Procuraduría General de la Nación no planteó nulidades, ni alguna solicitud de aclaración del escrito de acusación formulado.
Fiscalía General no encuentra ninguna causal de impedimiento
"La Fiscalía General no encuentra ninguna causal por falta de competencia del despecho, por lo que procede a la audiencia de acusación en contra de Nicolás Petro por lavado de activos que excede la suma de los 100 salarios mínimo legales vigentes (smmlv)", fiscal Mario Burgos.
Inicia la verificación de la asistencia
Juez declara instalada la audiencia de acusación contra Nicolás Petro Burgos: "El escrito de acusación formaliza y verbaliza la acusación y la defensa del procesado, conoce todos sus derechos en cuento a las intervenciones", juez a cargo.
Programa audiencia de acusación contra Nicolás Petro
A las 9:00 de la mañana se programó la audiencia de escrito de acusación en contra de Nicolás Petro Burgos, mayor hijo del presidente, por el escándalo de los 'Narcopagos'.