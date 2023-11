Delegada de Procuraduría no acepta impugnación de la defensa

"No le asiste razón a la defensa, la competencia está radicada en los jueces penales de circuito de la ciudad (...) El argumento de la defensa no es cierto, el lavado de activo y el enriquecimiento ilícito sucedió en Barranquilla, no en Bogotá", delegada del Ministerio Público.