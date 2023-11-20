En la mañana de este lunes 20 de noviembre, ante un Juez Segundo del Circuito Especializado de Barranquilla, Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia, fue llamado a juicio con un escrito de acusación de 83 páginas.

Durante esta audiencia de acusación se formaliza y verbaliza la acusación y la defensa de Nicolás Petro puede saber todos sus derechos en cuanto a las intervenciones.

Según se pudo conocer, por amenazas, el procesado no asistió presencialmente a la audiencia de acusación en Barranquilla, sino que se conectó de manera virtual a la diligencia.

La acusación la realizará el fiscal del caso Mario Burgos, a quien el mismo Nicolás Petro Burgos recusó y pidió investigarlo a la Procuraduría por haber filtrado partes de lo que en su momento fue un intento de principio de oportunidad.

Durante la audiencia que se adelantó, la defensa de Nicolás Petro presentó una impugnación de competencia contra el despacho y solicitó que el proceso de acusación sea trasladado a la ciudad de Bogotá, donde fue cometido el delito de lavado de activos.

Frente a esto, el fiscal del caso, afirmó que los hechos investigados ocurrieron principalmente en la capital del Atlántico, por lo que no debe ser trasladado a la capital: “Esta impugnación solo es un recurso para no continuar con el trámite del proceso penal (...) La mayoría de los bienes productos del blanqueo del señor Nicolás Petro Burgos fueron en Barranquilla”.

Sobre las 11 de la mañana, el juzgado señaló que ambos delitos por los que se le acusa a Nicolás Petro ocurrieron en Bogotá y en Barranquilla, por lo que tomó la decisión de enviar el proceso a la Sala Suprema de la Corte de Justicia para que resuelva la impugnación presentada por la defensa de Nicolás Petro.

Caso Nicolás Petro

Recordemos que la Fiscalía comenzó a investigar a Nicolás Petro Burgos desde marzo pasado por las denuncias de su exesposa, Daysuris Vásquez, de que el primogénito del presidente, que era diputado de la Asamblea del Atlántico, recibió dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022.

Tras su detención, Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el hombre Marlboro”, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca.

Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña presidencial de su padre en 2022, aunque Petro Burgos aseguró que el mandatario no lo sabía.

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