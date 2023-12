Había distanciamiento en la defensa de la Nación: Petro por renuncia de Marta Zamora

Colombia

Desde Dubai, el presidente Gustavo Petro se refirió a la salida de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, después de las confrontaciones que tuvo con el canciller Álvaro Leyva.

Según el mandatario, él le había pedido la carta de renuncia por “distancias en algunos temas”, entre ellos, la polémica licitación de pasaportes liderada por la Cancillería.

“Tengo distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la Nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana”, dijo Petro.

El mandatario se refirió a una reunión de alto nivel en un hotel de París en la que, según Zamora, se habría organizado para “cuadrar” el negocio de los pasaportes y donde uno de los asistentes sería Jorge Leyva, hijo del canciller Álvaro Leyva.

“Yo quiero que exista una investigación penal, porque desde el principio y públicamente yo pedí que un proceso de esos, con unas cláusulas que en mi opinión llevaban, predeterminaban un posible ganador, al apostro, pues solo hubo un oferente, pues no podía ser, en mi gobierno no, en mi Gobierno no se prefabrican licitaciones y lo que queremos es que cada vez que hay una licitación haya competencia”, señaló.

El presidente defendió que su Gobierno ha devuelto las licitaciones cuando se demuestra que actúan a favor de los únicos proponentes:

“Se mueven para que yo no tome esa posición, me amenazan los funcionarios, salen en público a decir que los van a procesar, pero quiero que el mensaje quede bien entendido, en ningún proceso licitatorio que se haga de diversos temas puede haber un solo proponente, en ese caso siempre hay que decretar de cierta la licitación”, concluyó.