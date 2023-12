Play/Pause El Pulso del Fútbol, 4 de diciembre de 2023 46:19 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre si Nacional tiene jerarquía o no, ahora que fue eliminado de la lucha por la liga. César dijo: “Tengo sin exagerarle, entre 50 y 60 correos que le cobran por lo de la jerarquía de Nacional. Pienso que en un momento tuvo jerarquía, pero ahora no se puede hablar de eso en Nacional”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Pero por lo menos ya acepta que tuvo jerarquía, yo si pienso que la tiene a pesar de que haya perdido. Me han llegado muchísimos mensajes sobre eso”.

