América eliminó a Millonarios, pero se quedó sin cupo a la Copa Libertadores

América de Cali se despidió de su hinchada este 2023 con una victoria 1-0 sobre Millonarios, primer triunfo en el Grupo B de los cuadrangulares finales. Con este resultado, el equipo bogotano no podrá defender su título y, por ende, los Escarlatas no jugarán la Copa Libertadores del próximo año.

La primera jugada de peligro fue para los locales a los 3 minutos, una acción construida sobre la banda derecha con un centro de Esneyder Mena que cabeceó Edwin Velasco en el costado izquierdo, luciéndose Álvaro Montero con una gran atajada sobre la base del poste de su mano derecha.

Millonarios respondió de inmediato a los 6 minutos, con un gran pase filtrado de Daniel Cataño para Leonardo Castro, que remató entre las piernas de Jorge Soto, con tal fortuna para el local que la pelota se desvió en la pierna izquierda del guardameta para dar contra el vertical.

Cristian Barrios se juntó con Edwin Cardona en el América a los 9 minutos, para que el habilidoso extremo quedara de frente al arco desde el borde del área, sacando un remate que controló sin inconvenientes Álvaro Montero.

A los 10 minutos, de inmediato, respondió el azul, con una jugada en la que Sander Navarro ganó la línea de fondo y asistió a Castro, quien remató al interior del área, estrellando su remate en un defensor rival. En dicha acción terminó lesionándose Navarro.

A raíz de esa lesión, ingresó al campo de juego el volante Daniel Giraldo, para ocupar una posición en el medio campo, desplazando a Stiven Vega como lateral derecho, en reemplazo del joven jugador samario.

El juego era de ida y vuelta y a los 14 minutos volvió a avisar con mucho peligro el América, tras una sucesión de toques al borde del área que no pudo despejar la zaga azul, quedándole la pelota a Edwin Velasco, quien se acomodó en el área y estrelló un potente zurdazo en el travesaño del arco de Montero.

América volvió a generar peligro con un tiro de esquina cobrado por Edwin Cardona a los 23 minutos, el cual cabeceó libre de marca Jhon García, marchándose la pelota desviada por muy poco sobre el palo derecho del portero.

La respuesta del equipo bogotano fue en un tiro libre que ejecutó Daniel Ruiz y controló sin inconvenientes el portero Jorge Soto a los 25 minutos. Acto seguido, en una acción por la banda izquierda, Adrián Ramos quedó frente al arco de Montero, salvando Juan Pablo Vargas con un gran cierre.

Millonarios seguía haciendo daño, principalmente por la banda derecha; sin embargo, no lograba vulnerar la meta de Soto, así llegó nuevamente a los 29 minutos, con un pase filtrado de Vega para Leonardo Castro, que remató cruzado de pierna derecha, salvando sin problemas el portero.

El equipo de Alberto Gamero fue cayendo en imprecisiones los minutos siguientes, costándole pasar de la mitad del campo, ante un América que hacía presión alta, pero que no era preciso y efectivo en el último cuarto del campo.

Salió Millonarios del estado de relajación en el que había caído a los 45+1 minutos, reaccionando con un zurdazo desde fuera de Daniel Ruiz, el cual despejó al tiro de esquina Jorge Soto, concluyendo con esta acción la primera parte del partido.

Segundo tiempo con ventaja para el América

A los 50 minutos se abrió el marcador para el cuadro Escarlata, una pelota que recuperó Esneyder Mena, transportó sin presión y tocó para Adrián Ramos, quien remató al arco y su disparo terminó impactando en Óscar Vanegas, descolocando a Montero e ingresando por el poste izquierdo a su meta.

Pudo seguir de largo el equipo de casa que a los 52 minutos acarició el segundo, una pelota sobre la banda izquierda que ganó Edwin Velasco para enviar un centro al área, sin poder conectar Cristian Barrios sobre el centro del área.

Estuvo muy cerca del empate Millonarios a los 55 minutos, una presión alta en la que Luis Paz regresó mal una pelota, ganándole Castro el balón al portero y queriendo sorprender con un balón bombeado, estrellando la pelota en el travesaño.

En un nuevo error de Soto, sin ser preciso Millonarios, Daniel Ruiz quedó con la pelota de cara al arco rival tras un saque largo; sin embargo, eligió un enganche antes que la definición, perdiendo la pelota y reacomodándose el portero.

Pudo liquidar el juego Adrián Ramos a los 70 minutos, tras una gran acción de Esneyder Mena por la banda derecha, dejando en el camino a Omar Bertel y lanzando un pase atrás para el capitán, quien definió de primera derecha, estrellando la pelota en Óscar Vanegas.

Arriesgó Millonarios a los 72 minutos enviando al campo de juego a Beckham Castro y Luis Paredes, dos hombres en ataque, reemplazando a Juan Carlos Pereira y Daniel Cataño, retrocediendo a Silva a zona de volantes.

El recién ingresado Paredes recibió un pase preciso de Daniel Giraldo a la espalda de Edwin Velasco, ganando la posición y entrando al área con el balón, pero sacando un remate de derecha que se perdió fuera del arco.

Millonarios, en medio del desespero, probó con un remate de Leonardo Castro tras un tiro libre cerca del arco defendido por Soto, Silva rodó la pelota para el goleador, quien remató cruzado desviado de pierna derecha a los 81 minutos.

Seguía fallando Millonarios en definición, a los 85 minutos lo intentó con un pase filtrado de Daniel Ruiz para Castro, quien remató de pierna derecha, enviando la pelota desviada por encima del travesaño.

El equipo azul terminó el juego empujando, pero luciendo cansado y sin ideas; mientras que América supo defender su ventaja. Los dirigidos por Alberto Gamero no podrán defender su título de Liga y el próximo miércoles recibirán a Nacional; América, resignado a jugar la Copa Sudamericana, visitará ese día al finalista Medellín.