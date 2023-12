Hugo Rodallega se confiesa: “Me han llamado equipos de Colombia, incluyendo a Millonarios”

Hugo Rodallega es uno de los referentes que tiene la Liga colombiana en la actualidad. El experimentado delantero llegó en un momento complicado a Independiente Santa Fe, pero rápidamente se fue ganando el corazón de la hinchada Cardenal y ahora es uno de los más respetados y en lo que buscan cimentar el proyecto de cara al 2024, aunque ha habido muchos rumores de su posible salida a otro club.

Sin embargo, en una entrevista que concedió con el Diario AS, se sinceró sobre algunos equipos que lo han llamado, pero manifestó que su intención es seguir con Santa Fe, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2024. Asimismo, reveló que su primera opción en Colombia no fue el cuadro bogotano, sino América de Cali.

“El hincha de Santa Fe y el país entero sabe que no me gusta salir a decir mentiras, a dar entrevistas en las que yo voy a mentirle al hincha de Santa Fe como para que se ilusione, no. Yo soy muy claro y me gusta que tengan claros mis pensamientos y que sepan lo que yo quiero. Yo cuando llegué de Brasil, yo estuve hablando con América porque yo quería volver al América, estuve muy cerca, prácticamente con la última reunión que medio se complicó, pero siempre se dio para que yo llegara al América y a partir de ahí que yo me di cuenta que en América no iba a ser, inmediatamente dije ‘bueno, este caso ya queda aquí a un lado, vamos a buscar encarrilar nuestro futuro en otro equipo’, y ahí empezaron a llegar ofertas, llegó una oferta de Pereira, una del Bucaramanga, llegó la de Santa Fe y en el momento en que hablé con Méndez me llamó mucho la atención su forma de hablar, su claridad, me dijo ‘Hugo, Santa Fe es un equipo así y así estamos pasando por esta situación, pero queremos que si usted lo decide esté aquí y haga parte de este proyecto’, analicé con mi esposa, la familia y pues la ciudad, el tema, la grandeza de Santa Fe me llamó la atención”, dijo.

“Es lamentable que el equipo no haya podido clasificar, yo no me planteé tan rápido poder dar una mano como la di, o poder ayudar, porque no venía en la mejor forma. Estaba a la expectativa que la gente estaba esperando, lo que representaba mi llegada a Santa Fe, pero me preparé, encontré un buen grupo, un grupo de seres humanos que me apoyaron, me mostraron ese cariño, ese respeto, esa admiración y poco a poco se fue desarrollando un buen rendimiento en lo individual. Para que lo individual funcione hay un colectivo, le agradezco a los compañeros porque me dieron mucho la mano”, agregó.

Ha pensado en irse de Santa Fe: “No, no. Yo esto firme. Yo firmé un contrato, un vínculo que extendió mi estadía acá y yo estoy acá. Yo no entiendo por qué la gente sale a decir que Hugo se quiere ir o que Hugo dijo que se quiere ir, o que Hugo puso un tweet, o que subió algo a Instagram ¡eso es una red social! Al menos yo lo que hago con mis redes sociales es interactuar con la gente porque para eso uno las tiene. A mí me gustan las redes porque cuando estoy en la casa, estoy con mi familia, con los niños, pero llega un momento en que uno también saca tiempo para mirar sus cosas y ahí es cuando yo tomo tiempo para poner un mensajito y quizá la gente lo interpreta de una manera. Sonó el tema de Millonarios y lo digo aquí: me han llamado de equipos de aquí de Colombia, incluyendo a Millonarios, pero eso pasa cuando ven que uno está bien. Eso lo puede hacer el equipo verde, el equipo rojo, el equipo azul, el equipo gris, es normal”.

Peirano, DT de Santa Fe: “Es un buen técnico, es joven. Es un tipo que tiene ideas jóvenes también, que tiene las cosas claras. El técnico puede estar muy claro y tener muchas ideas, pero si nosotros como futbolistas no las ponemos en práctica, ahí murió todo. Ahora él está intentando darle mucha oportunidad en estos entrenamientos a los jóvenes, darles esa confianza, tenerlos en cuenta, que van a sentir importantes, tanto el mayor como el menor y ha hecho sentir a todo el mundo muy seguro de sus capacidades y esperar qué va a pasar con el tema refuerzos y conformar un equipo que compita, que metamos a Santa Fe a las finales. El hincha ya no nos va a perdonar una más”.

Pensar en el retiro: “La ambición, como que querer ganar, querer todavía aportar mucho al fútbol y seguirle agradeciendo y seguirle disfrutando a todo esto que el fútbol me brinda. Esas cosas todavía no se han perdido. En el momento en que yo sienta que eso se va perdiendo agarro mis guayitos y como se dice, colguémoslos por ahí. Y muchas gracias, fútbol. Pero todavía no”.

