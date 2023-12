¡Polémica! Fiscal solicitó preclusión de investigación contra Los Quiroz en Cartagena

Cartagena

Una nueva polémica rodea al sonado caso de cinco miembros de la familia Quiroz en Cartagena, quienes son procesados por construir sin el lleno de los requisitos legales 17 edificaciones, entre ellas el edificio desplomado Portales de Blas de Lezo II, tragedia registrada el 27 de abril de 2017 que dejó 21 personas muertas.

Durante la audiencia de pruebas del juicio oral que se adelanta contra Wilfran Quiroz, María De Las Nieves Quiroz, Eusebio Quiroz, Emis Quiroz Ruiz y Reinaldo Camargo Rodríguez, el fiscal del caso Paulo Xavier Romero, solicitó a la juez Octavo Penal del Circuito la preclusión de la investigación.

El argumento del fiscal se basa a que los delitos imputados contra los cincos integrantes de la familia Quiroz ya prescribieron. Cabe recordar que el ente acusador procesa a estas personas por urbanización ilegal en concurso con obtención y uso de documento público falso, fraude procesal y estafa en masa.

¿Qué dice el abogado de las víctimas?

Al respecto, Caracol Radio consultó a Javier Doria, abogado de más de 50 víctimas de Los Quiroz, quien aseguró que los delitos imputados todavía no han prescrito, pues el tiempo para esto se cumple en el mes de abril de 2024. El jurista aclaró que la solicitud en ese momento no era procedente porque la audiencia era con una finalidad distinta (pruebas en juicio oral) y se mostró preocupado porque tanto la Fiscalía, como la Alcaldía de Cartagena, no han mostrado interés en responder a los afectados en este caso.

“En todo el tiempo que ha pasado después de esta tragedia los entes de control, incluidos la Fiscalía General de la Nación y el mismo Distrito de Cartagena, no han tenido el más mínimo interés hacer responder a estos constructores ilegales ni a los funcionarios públicos corruptos que provocaron todo. Para todas estas familias entonces causa mucha preocupación hoy que la Fiscalía esté pensando en una preclusión de la investigación después que no ha hecho nada por investigar, después que no ha hecho una investigación exhaustiva dice no tener los medios para hacerlo”, expresó Doria.

El abogado aseveró que todavía la incertidumbre y la afectación de muchas familias cartageneras que fueron sacadas de las viviendas que adquirieron con tanto esfuerzo continúa porque los responsables siguen sin pagar.

“Mientras tanto hay cientos de familias cartageneras perjudicadas que fueron despojadas de sus viviendas, tienen que pagar predial, les están cobrando los bancos es una situación muy triste y por supuesto es preocupante que la Fiscalía piense solicitar la preclusión después de no haber hecho absolutamente nada. Esto no deja sino una estela de impunidad y de revictimización a tantas familias cartageneras”, concluyó Javier Doria.