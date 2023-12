Más de 40 niños tendrían que repetir año escolar, al no contar el colegio con licencia

Tunja

En el colegio Gimnasio San Juan Bosco de Tunja, padres de familia están preocupados porque sus hijos de bachillerato y primaria tendrían que repetir su año escolar y ser reubicados, al no contar la institución con la licencia. Según la madre Nataly Bernal, los bachilleres han dictado clases a los menores ante la renuncia de docentes.

“Son más 20 menores en bachillerato que están sin piso jurídico porque no hay una resolución o licencia que los ampare, ellos aparecen retirados del Sistema de Matriculas Estudiantil (SIMAT) desde el año 2022 y no ingresamos en el año 2023, pero el colegio sí hizo los cobros de pensión, matrículas y libros, los papitos hicieron todos estos gastos durante un año para nada, los niños están condenados a repetir. Hay menores de primaria que tampoco están en el SIMAT, teniendo aun así la resolución que los ampara que fue emitida cuando el colegio se llamaba Pequeños Príncipes, y con la misma estamos tratando de subsanar a los de primaria”, afirmó.

Puntualizó que la primera queja fue radicada el pasado 14 de noviembre, y al no ser atendida por la Secretaría de Educación de la capital boyacense, se dirigieron a Personería porque según la señora Bernal, “también estamos hablando de trabajo infantil, los de bachillerato están dándole clases a los de primaria, ¡cómo se les ocurre!, y el secretario de educación nos dice que consigamos colegio para los niños y que repitan, entonces se perdió el año, o que consigamos un colegio para que se pueda hacer un promoción anticipada, pero no es una solución buena”.

Confirmó que los padres de familia adelantarán una demanda colectiva en contra de la institución educativa por esta situación que califican como una ‘estafa’, a esta problemática se agrega que el colegio no cuenta con servicios esenciales de agua y energía eléctrica.

“Mi hijo me ha dicho que no han podido utilizar los baños porque no hay agua, el colegio no tiene quién haga aseo y los niños son los que estaban barriendo y trapeando, no entendíamos por qué nos abría la puerta del colegio un niño de noveno o de décimo...Técnicamente al no estar en el SIMAT, los niños están desescolarizados”, expresó.

¿Qué dice la Secretaría de Educación de Tunja?

El secretario de Educación de Tunja, José Moreno manifestó que son 41 alumnos que pasan por este calvario y sostuvo que el colegio tenía una licencia para el año 2021 hasta básica primaria.

“Nosotros estamos haciendo las actuaciones correspondientes, una abogada estuvo haciendo la visita, le hemos venido pidiendo documentos a la institución, la otra semana nos reuniéramos con la sectorial de salud. Estamos buscando instituciones educativas oficiales y no oficiales, los niños van a seguir con su trayectoria educativa y eso es lo más importante; sí, es muy delicado, pero tenemos que buscar que continúen, se matriculen en otro colegio y empezar a mirar que habilidades y competencias tienen los niños y si se han evaluado”, afirmó el Moreno.

Agregó que están haciendo el seguimiento con los padres, sin embargo, al ser una institución no oficial se realiza una labor de control, “posterior de un servicio bajo la presunción de buena fe que es la que desatendieron, entonces que se les evalúe el otro año, porque bajo las normas vigentes no se puede hacer, por eso con una nueva matrícula, más que perder el año, es el otro año que le valoren sus conocimientos y con el decreto 1290 que les permita hacer su tránsito educativo. Esa es la salida que tenemos. Nos duele lo que pasa”, dijo.

Afirmó que vendrán sanciones y actuaciones administrativas, no obstante, aunque es decisión de los padres la elección al colegio que desean que pertenezcan los niños, la secretaría ha dialogado con directivos de las Instituciones Educativas Julius Sieber. “Haremos un proceso de medición con cada uno de los estudiantes”, apuntó.