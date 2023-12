Cierre de año con aumento de tarifas en transporte intermunicipal

Tunja

Sorprendidos quedaron los usuarios de transporte intermunicipal que llegaron este primero de diciembre al terminal Juana Velasco de Gallo en Tunja, se encontraron con el aumento del pasaje hacia más de 15 destinos.

Coflonorte Ltda, fue la primera empresa en publicar oficialmente su nueva tabla de tarifas que presenta aumentos de más del 20% en algunos trayectos; aunque ninguno de sus directivos ha querido entregar declaraciones sobre la formula usada para los acostumbrados incrementos, Caracol Radio tuvo acceso a los valores que ya se están cobrando a los usuarios. Aquí la tabla oficial.

Hasta el cierre de esta publicación, ninguna otra empresa de transporte había publicado oficialmente el incremento en su servicio, sin embargo, esto no quiere decir que no se esté aplicando, ya que desde el año 2021, el Ministerio de Transporte, eliminó el requisito que obligaba a estas empresas a publicar sus tarifas con cinco días de anticipación, como lo señala en este apartado la Resolución No. 20213040036325 del 20 de agosto de ese mismo año.

Las empresas de transporte de pasajeros por carretera no estarán obligadas a publicar sus tarifas con cinco días de anticipación , así lo establece la Resolución 20213040036325 del 20 de agosto de 2021 , la cual puede ser consultada en https://www.mintransporte.gov.co/documentos/559/2021/

20213040036325 del 20 de agosto de 2021 Las empresas de esta modalidad de servicio público de transporte deberán continuar la difusión de sus tarifas de acuerdo con las normas aplicables en materia de indicación pública de precios, sin que ahora esa difusión esté sujeta a un término previo de publicación determinado.

