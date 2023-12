Versiones encontradas por derrame de crudo en el río Sogamoso

Bucaramanga

Versiones encontradas ha generado la emergencia en el río Sogamoso por un derrame de crudo que se reportó en el sector de Puente Sogamoso en Puerto Wilches, Santander.

Recientemente Ecopetrol emitió un comunicado en donde menciona que tras visitar la zona, Cénit, filial a la estatal petrolera no encontró presencia de hidrocarburos. Versión que no comparte Jairo Toquica, alcalde del municipio de Puerto Wilches.

“No sabía que Ecopetrol había emitido un comunicado, me voy a comunicar con ellos porque hay vídeos y en la inspección ocular se logra ver algo extraño que sería hidrocarburos, la comunidad tiene pruebas y vídeos por eso se me hace extraño que digan que no hay nada”, dijo Toquica.

Cenit comunicó que la emergencia reportada por pescadores del río Sogamoso ocurrió en la zona en donde se encuentra una tubería de transporte de hidrocarburos que no estaba operando.

Agrega que seguirá haciendo inspecciones en la zona y monitoreando los reportes del consejo municipal de gestión del riesgo mientras la CAS también visita la zona para determinar posibles causas y daños ambientales.