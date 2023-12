Teófilo Gutiérrez: “Siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres”

Teófilo Gutiérrez fue sancionado por el Comité Disciplinario de la Dimayor, luego de, según reza el informe, haberle “tocado la nalga en dos (2) oportunidades en el intermedio del partido” a una mujer que hacía parte de la logística en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Asimismo, el comisario de campo informó que dicha situación ocurrió en la boca túnel, justo al término de la primera parte entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, encuentro que finalizó con victoria ibaguereña por 4-2.

“Al finalizar el primer tiempo del partido, la joven Leidy Lorena Urrego Salguero identificada con CC 1.110.537.722, de logística, informó que el jugador Teófilo Gutiérrez del equipo visitante (Cali) le había tocado la nalga en dos (2) oportunidades en el intermedio del partido”, dice el reporte del Comité.

Con lo anterior, el atacante barranquillero fue sancionado con cuatro fechas y tendrá que pagar una multa de $1.005.000.

Teo se defendió

A través de sus redes sociales, Teófilo Gutiérrez emitió un comunicado en el que niega por completo la denuncia de la mujer, calificando la historia de tener “afirmaciones calumniosas”, y aseveró que tomará medidas legales con el fin de limpiar su “buen nombre”. “Siempre he profesado el mayor de los respetos hacía las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo”, publicó.

“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado”, dice el comunicado.

“Igualmente, ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como a la mi impuesta, ni mucho menos de otra índole”, continúa.

Y concluye: “Reiterando, nuevamente, mi fiel compromiso con el respeto de y hacia la mujer”.

Vale recordar que el Deportivo Cali podrá apelar la sanción del Comité Disciplinario, en caso de tener pruebas que demuestren la inocencia del jugador.