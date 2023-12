Los viernes son de sushi, cócteles y jazz en el Hilton Bogotá Corferias

Hay un espacio en el que los comensales amantes de unos de los platos típicos más preparados en Japón se degustará, llega al Hilton Bogotá Corferias, el “Viernes de Sushi, Cócteles y Jazz”, una experiencia donde los asistentes podrán disfrutar de una noche en un ambiente acogedor y sofisticado en compañía de sus familiares, amigos o pareja. La experiencia incluye una selección exquisita de sushi y comida japonesa bajo el fomato all you can eat.

Preparado por la Chef Laura Muñoz, esta experiencia culinaria es autóctono del hotel, junto con sus ingredientes, tratando de que sea muy tradicional, con un delicioso toque. El complemento ideal es el all you can drink, que incluye una amplia selección de cócteles, entre ellos, el exclusivo cóctel Antíloto, insignia del hotel.

Además, mientras se disfruta de la atmósfera única de Four Eleven Bar, la noche será amenizada con música de jazz en vivo.

Los viernes de Sushi, Cócteles y Jazz es la combinación perfecta para una noche llena de sabor, ritmo y buena compañía, que está comprometido en desmitificar la idea de que los espacios de los hoteles son exclusivamente para los huéspedes, por eso, ha preparado para el público local y nacional este espacio para disfrutar un delicioso plato y con una gran compañía.