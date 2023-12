Concejo pide a nuevo operador del aeropuerto Rafael Núñez instalar barrera antiruido

Cartagena

Horas después de conocerse la adjudicación por parte de la ANI de la operación del aeropuerto de Cartagena a la firma Termotécnica, varios concejales pidieron al nuevo operador tener en cuenta algunas peticiones que se han hecho en años anteriores para proteger la salud de los residentes cercanos al terminal aéreo y especialmente a la pista de aterrizaje.

El concejal César Pión pidió que se tenga en cuenta la instalación de la barrera del sonido en sectores específicos de la pista para suprimir el estruendoso ruido que generan los motores de las aeronaves en su proceso de aterrizaje y despegue, una solicitud que han hecho por muchos años por habitantes de sectores como San Francisco, La María, 7 de Agosto, entre otros y que nunca se ha tenido en cuenta y que ha generado problemas como pérdida crónica de audición, entre otras patologías.

Sobre el tema, el concejal David Múnera criticó el hecho de que nuevamente ese tipo de decisiones que afectan la ciudad se toman desde el interior sin que las autoridades locales ni los directamente perjudicados sean tenidos en cuenta. Pidió al nuevo mandatario de la ciudad, Dumek Turbay a hacer respetar los derechos de las personas que residen cerca al aeropuerto.

Control a pagos a Edurbe

Apenas unos días después del debate que se le realizó a Edurbe por el no cumplimiento en la entrega de las obras que se le contrataron, el concejal Carlos Barrios volvió a referirse al tema y radicó una proposición para citar a debate a la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Contratación, entre otros, para que den a conocer cuáles han sido los montos que se le han pagado a Edurbe pese a no cumplir con los contratos. Barrios Gómez hizo énfasis esta vez en las obras de remodelación del CAI de Crespo cuya fecha de finalización es hoy 30 de noviembre y todavía las obras no superan la mitad de su avance, por lo que seguramente no serán entregadas en este año.

11 de noviembre a oscuras

En la sesión, el concejal Rodrigo Reyes se refirió a las fallas en las luminarias del estadio Once de noviembre lo cual he impedido desarrollar partidos de noche, obligando a los Tigres de Cartagena, equipo profesional de la ciudad, a jugar sus partidos en condición de local en la ciudad de Barranquilla.

El cabildante recordó que el estadio recibió una millonaria inversión y que existen unas pólizas vigentes que deben hacerse cumplir para que el escenario se encuentre en óptimas condiciones para la práctica del deporte.