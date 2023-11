“Secuestro se ha disparado en un 10%”: Fundación Paz y Reconciliación

AME8659. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/11/2023.- El senador Iván Cepeda (i) y Otty Patiño (d), miembros de la delegación del Gobierno colombiano, y Pablo Beltrán, jefe de la delegación de la guerrilla del ELN, llegan hoy a una rueda de prensa tras una reunión como parte de los diálogos de paz, el 10 de octubre 2023, en Bogotá (Colombia). Las delegaciones que negocian la paz se encontrarán en los próximos días, después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestrara al padre del futbolista Luis Díaz, pero a pesar de la gravedad de los hechos el Gobierno colombiano no se plantea dar un ultimátum a la guerrilla. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/ARCHIVO / Mauricio Duenas Castaneda ( EFE )

Cúcuta

La Fundación Paz y Reconciliación llamó la atención por la forma como se dará inicio a la quinta mesa de diálogo con el Eln en medio del aumento de los casos de secuestro en Norte de Santander.

Uno de los investigadores y analistas de esta entidad Mauricio Valencia dijo a Caracol Radio que “las declaraciones de Antonio García lo que muestran es que se le está imprimiendo una carga al gobierno nacional y refleja la fuerza de negociación que tiene el Eln frente a un gobierno que se encuentra deslegitimado de cara a la opinión pública”.

“Hay un poco coherencia entre lo que se pacto en los decretos de cese al fuego vs con los protocolos de los que se ha tenido muy poco conocimiento. Hay unos vacíos algunos grises en términos conceptuales pues en estos decretos aparece la palabra retención que, si bien se diferencia del término secuestro, se sigue configurando una especie de excusa del Eln para seguir efectuando esta práctica” dijo el representante de esa entidad.

“La práctica de secuestro se ha incrementado en el último mes en más de un 10% por parte del Eln y esto tiene que ver con la coyuntura y además es una forma de presionar al gobierno para que pueda encontrar una forma de financiación. El Eln no se encuentra tan dispuesto de seguir negociando si no hay una financiación para ello y no les interesa las opiniones que puedan surgir frente a la opinión pública por los retos que puedan venir y estos retos están más asociados al gobierno” explicó.

Indicó además que “el gobierno se encuentra muy deslegitimado frente a la paz total y debe encontrar unas líneas rojas para definir que rumbo va a tomar”.

En Norte de Santander hay indignación por la ola de violencia e inseguridad que se viene presentando en Cúcuta, la Provincia de Ocaña y la región del Catatumbo, y donde el secuestro esta disparado.