Gobierno Nacional pidió perdón a víctimas de falsos positivos desde Ocaña

Cúcuta

En medio de lágrimas, globos blancos y muestras culturales, en el quinto acto público de reconocimiento de verdad en el municipio de Ocaña, el Gobierno Nacional pidió perdón a los familiares de las víctimas de falsos positivos en la región del Catatumbo.

Las familias, una por una enviaron un mensaje a los altos mandos de las fuerzas militares y representantes del gobierno que hicieron presencia en el evento.

“Que esto no se vuelva a repetir, hablando y hablando de paz, no, así no se consigue la paz, derramando sangre, matando gente, la paz llega por cada uno de nosotros, pero el que perdona es Jesucristo, Dios es el que perdona, yo solo soy de carne y hueso” dijo Ramón Chocó, padre de Álvaro Chogó, una de las víctimas de falsos positivos.

Por su parte, Mary Quintero, hermana de Gerardo Quintero dijo “Así como yo hay muchas personas que nos duelen víctimas tan inocentes, por eso quiero pedirles, no más falsos positivos, no más guerra, queremos la paz”

Gladys Chogó, madre de Danilo Mandón Chogó, otra de las víctima exigió más apoyo a las víctimas y acompañamiento en el desarrollo de un lugar exclusivo para honrar la memoria de sus seres queridos.

“Vengo a exigirle al gobierno y al Ejército su respaldo en la implementación de sanciones propias ordenadas en la JEP para garantías de no repetición y reparación colectiva de las víctimas del territorio del Catatumbo, como la construcción de una casa campesina en el municipio de Ocaña en memoria de todos los que pusieron la sangre” dijo Chocó.

Algunos de los familiares manifestaron su inconformismo por la intención de que las reparaciones económicas remplacen la presencia de sus familiares.

“Esto no es un momento de felicidad para nosotros cuando nos hayan reparado con un dinero, el dinero no es todo en la vida, lo que queremos es el ser de nosotros, el amor que se robaron de muchos familiares” Eduvina Becerra, esposa de José Eliécer Ortega.

Mientras otros de los asistentes que no están de acuerdo con el perdón por estos actos, lamentan que todo se haya convertido en un protocolo impulsado por las obligaciones de la justicia.

“Lamentablemente estos actos que llaman excusas públicas y que son de obligatorio cumplimiento por sentencia judicial, se están convirtiendo en una rutina burocrática en nuestro país. Nadie pone en duda que el Ejército Colombiano ha violado los Derechos Humanos, por eso hemos venido repitiendo que los crímenes son imperdonables” Liz Caroline Porra, hermana Leonardo Porras.

Llamaron a los mandatarios que consideran como verdaderos responsables a dar la cara a las víctimas y responder por los actos violentos que se vivieron durante sus gobiernos.

“Nosotros no necesitamos terceros para que digan la verdad, las víctimas aquí presentes, consideramos que ese no es el puesto de ustedes, señor ministro, usted vino hasta aquí para responder por lo que otro gobierno hizo, ahí deberían estar el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, que han sido unas personas cobardes, porque no han sido capaz de darnos la car, de venir a pedirnos ese perdón, como hacen ustedes que no tienen la culpa de lo que sucedió” Eduvina Becerra, esposa de José Eliécer Ortega.

Por su parte, el ministro de defensa, en representación del gobierno nacional y en cumplimiento a lo establecido para estos actos de reparación, pidió perdón a las familias y reconoció la barbarie de los falsos positivos.

“Los mataron porque querían mostrar resultados, no los mataron en una acción militar, no fue por retaliación, no fue por venganza, los mataron simplemente porque estaban vivos y tenían que presentar muertos. Queremos decirle a ustedes en nombre del estado, perdón, nos avergüenza lo que se ha hecho, esperamos en ese proceso de construcción de todos, que efectivamente hechos como estos no se vuelvan a repetir, y unimos nuestra voz a la de ustedes para decir también nunca más” dijo Iván Velásquez, ministro de defensa.

Por último, después de leer el nombre de cada una de las víctimas reconoció y dijo que “ninguno de ellos era guerrillero, ninguno de ellos murió en combate, todos ellos fueron asesinados”.