Presidente de Panamá promete cerrar mina canadiense tras fallo judicial

AME2682. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 30/10/2023.- Miles de personas salen a la calle luego de que el Tribunal Electoral (TE) de Panamá dijera que "no hay condiciones para organizar" la consulta popular vinculante propuesta por el Ejecutivo como salida a la crisis derivada del rechazo en las calles al contrato entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Mineral (FQM), hoy en Ciudad de Panamá (Panamá). El TE se pronunció después de que el presidente panameño, Laurentino Cortizo, anunciara anoche que pediría a esa institución la realización el próximo 17 de diciembre de una consulta popular vinculante sobre la derogatoria o no del contrato entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Mineral (FQM), como vía para superar la oleada de protestas que desde hace más de una semana sacuden el país. "No existe en la Constitución Política ni en el Código Electoral norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada", señaló el presidente del Tribunal Electoral de Panamá, Alfredo Juncá. EFE/ Bienvenido Velasco / Bienvenido Velasco ( EFE )