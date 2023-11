“No se equivoque Presidente, porque usted no está eternamente en el poder”: Fiscal Barbosa

El fiscal Francisco Barbosa Delgado mostró su descontento con el actual Gobierno después de los ataques que ha recibido la vicefiscal Martha Mancera.

“No se equivoque Presidente, porque usted no está eternamente en el poder, usted esta hasta el 7 de agosto del año 2026, usted fue elegido por un tiempo, como todos los funcionarios públicos y aquí nadie va a pasar por encima del Estado de Derecho, de la institucionalidad y todo lo que se esté tratando de hacer, montajes, seguimientos y cualquier tipo de actitud típica de la Gestapo, típica de un organismo totalitario.”

El jefe del órgano investigador criticó duramente el actuar de la Fuerza Pública con la expedición de 721 órdenes de captura en contra homicidas de líderes sociales y reincorporados, pero las detenciones no se materializan principalmente en las zonas rurales.

“La Fuerza Pública, Policía y Ejército no han hecho efectivas esas órdenes de captura por cuenta de la vergonzosa idea de ‘Paz Criminal’, que se ha venido estableciendo en el territorio nacional. Qué significa la ‘Paz Criminal’, suplantar autoridades, romper los diálogos con la sociedad civil y entregarle el poder a una cantidad de actores delincuenciales.”

Barbosa Delgado insiste en que el Gobierno Central comete un error en ablandarse con los grupos al margen de la ley que se financian con el narcotráfico.

“El fiscal Barbosa no fue quien solicitó levantar órdenes de captura de narcotraficantes en Colombia, fue el Presidente de la Republica que me lo solicitó a mí y yo me negué. El fiscal general no fue el que presentó un proyecto en el Congreso de la Republica para legalizar la cadena de narcóticos en el país, fue el Gobierno del Presidente Petro.”

También pidió explicaciones sobre los dineros que se han entregado a la SAE en los procesos de extinción de dominio.

“La Fiscalía ha entregado 29 billones de pesos a la SAE y los colombianos esperamos saber que se ha hecho con esos dineros, como se han administrado esos dineros, como se HAN monetizado esos recursos, porque de nada sirve que la Fiscalía imponga medidas cautelares de extinción de recursos contra una cantidad de bienes que generan… 21 billones que son por temas de narcotráfico y ahora los pájaros les disparan a las escopetas.”

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado participó del XXIV Congreso convocado por la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) que se lleva a cabo en Cartagena.