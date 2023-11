“La idea es no acompañar”: Conservadores sobre debate de Reforma a la Salud

Colombia

Luego de la reunión entre los representantes del Partido Conservadores Wadith Manzur, Juan Loreto, Ingrid Sogamoso, Fernando Niño, Nicolás Barguil y Ape Cuello con el presidente Gustavo Petro y el Ministro del Interior para dialogar alrededor de la Reforma a la Salud, Fernando Niño, vicepresidente de la Cámara de Representantes, aseguró que el Partido Conservador se mantendrá en su decisión de no acompañar el proyecto.

“Recibimos una invitación de Gobierno para escuchar la posición del Partido Conservador frente a la reforma a la salud, fuimos nosotros claros y enfáticos en informarle que el Partido Conservador tiene una decisión de bancada y no va a acompañar la Reforma a la Salud”.

Niño agregó que el Gobierno los invitó a entablar consensos en mesas de trabajo alrededor de las demás reformas y proyectos presentados y que en caso de que el ejecutivo esté dispuesto a acoger sus líneas azules, dese el Partido estarían dispuestos a concertar.

“Nos dicen que el Gobierno tiene otras iniciativas legislativas que va a adelantar en esta legislatura y en la siguiente y que si quisiéramos concertarlas, escucharlas, porque les interesa conocer cuáles son los intereses que defiende el partido conservador en esas iniciativas”.

Además, reiteró que frente a la Reforma a la Salud, siempre han apoyado el mecanismo de ‘romper el quórum’.

“El partido conservador siempre que ha podido romper quórum para no acompañar la reforma a la salud y dilatar el debate Lo ha venido haciendo”.

Y de hecho, Niño mencionó que desde el partido, se han presentado más de 200 proposiciones al articulado.

“El Partido Conservador ha presentado más de 200 proposiciones al articulado que ha presentado el Gobierno para el la Reforma a la Salud, es más, el día de ayer, si los partidos de oposición junto con el Conservador votan no a la reforma y ustedes sacan cuentas, seguramente no hubiesen sido aprobado los artículos”.

Por último Niño señaló que la bancada no está divida alrededor de la discusión de la Reforma a la Salud y seguirán votando negativo al articulado.

“No, no hay división, la bancada de está unida y la bancada está votando no y la idea es no acompañar la Reforma a la Salud”.