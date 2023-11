Larry Vásquez: El campo pasa a un segundo plano, queremos dar la estocada final

Larry Vásquez, volante de Millonarios que le dio el triunfo al equipo de Alberto Gamero el pasado domingo ante el Medellín, por la tercera fecha de los cuadrangulares finales, habló con El VBar Caracol sobre la actualidad del club bogotano y su ilusión por llegar a una nueva final en el fútbol colombiano.

Vásquez, entre otras cosas, habló de la lucha por un lugar en el once titular, las condiciones de juego del estadio de Itagüí, donde estarán visitando al DIM el próximo jueves por la cuarta fecha del Grupo B. El jugador de 31 años también se refirió a su cambio de look, entre otras cosas.

Sobre el gol al DIM

“Uno siempre quiere pensar que van a entrar los balones. Pero la jugada, más allá del gol, siento que fue la toma de decisión de ir al ataque, sumar un hombre más en ataque, porque siempre están esperando que el delantero en esa zona sea el que haga el desmarque de ruptura y creo que fue sorpresa para ellos que yo apareciera y le ganara la espalda a Ortiz. Fue una buena carrera que hice ahí.”

¿Entrenan ese movimiento?

“Eso ya es también decisión y buscar la oportunidad y el momento oportuno en el que puedas hacer ese desmarque. Yo creo que con el profe Gamero ha sido una libertad, en cuanto a los movimientos que podamos hacer nosotros, los volantes de primera línea, y él nunca nos ha impedido que podamos hacer esos avances hacia el área. Hay partidos donde uno no lo hace por diferentes motivos, puede ser a veces también porque no hay espacio, por cansancio, porque son recorridos largos los que hay que hacer. Yo creo que se dio la oportunidad y se juntó con la decisión de yo hacerlo”.

¿Cómo está la cancha de Itagüí?

“Tuvimos la oportunidad de hacer un entrenamiento corto en esa cancha, pero más allá del terreno cómo esté, yo la verdad no quiero poner mi foco de atención sobre cómo vaya a estar. Hoy nosotros como grupo, como equipo, donde sea que vayamos a jugar, con quien sea que vayamos a jugar, tenemos claro y decidido lo que somos nosotros y lo que plantearemos. Ya eso pasa a un segundo plano, hoy le sigue a Millonarios, ratificar lo que viene haciendo y dar la estocada final en ese partido, porque nos ayudaría en un gran porcentaje a podernos acercar a la final”.

¿Millonarios prueba otra alternativa por el terreno?

“Cuando yo hablo de no ponerle el foco de atención, no es restarle importancia, seguro vamos a adaptarnos a lo que se nos presente en el momento. Yo creo que Millonarios ha sido inteligente, como grupo, el cuerpo técnico y nosotros como jugadores al interpretar los momentos del juego en los que podemos salir, dependiendo el equipo cómo nos presione, dependiendo el equipo cómo nos dé el espacio. Si nos ponemos a hablar detalladamente del campo, hay algunos momentos en los que no se podrá, pero yo creo que este equipo ha sido adaptativo a las circunstancias y créeme que lo poco que entrenamos allá y lo que vimos, corre la pelota. No está a la altura de otros estadios del país, pero yo creo que va a ser bueno el partido y sobre todo intenso”.

La competencia en el mediocampo

“En este momento que son los que más juegan, son cuatro volantes, igual hay varios compañeros que vienen ahí haciendo el proceso y que van tomando su forma, pero en este caso, la verdad, uno no se puede poner bravo con la calidad de jugadores que tenemos en esa posición. Cualquiera que esté y que represente el equipo va a hacerlo muy bien, ha salido a la perfección estos partidos por el tema de la rotación, por darle un nuevo aire, pero aprendo de mis compañeros, aprendo cuando no estoy jugando y cuando lo estoy, trato de darlo todo y mi máximo esfuerzo para que sea beneficio del equipo”.

¿Por qué se pintó el pelo de azul?

“Yo estoy disfrutando mis últimos añitos, meses de cabello. Cuando ya no lo tenga, ya no voy a aplicarme nada, así que estoy aprovechando lo último y si lo voy a extrañar, lo extraño con fotos y bien pintado y bien arreglado”.