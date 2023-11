“Fue el momento más difícil de mi alcaldía”: Claudia López sobre la pérdida de su bebé

La alcaldesa Claudia López está próxima a culminar su gobierno en la capital del país y faltando algunas semanas para entregar oficialmente el puesto, estuvo como invitada en 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, para hablar y dar un balance general de lo que fue su alcaldía, sus frustraciones, logros y demás aspectos hasta de su vida personal que vivió desde el 2020.

Uno de los momentos más difíciles que vivió la alcaldesa fue la pérdida de su bebé con su pareja, la senadora Angélica Lozano, en el 2021. Luego de someterse a un proceso de varios intentos de inseminación, la pareja de la alcaldesa logró quedar embarazada en diciembre de 2020, sin embargo, luego de 11 semanas, Lozano tuvo que ingresar a urgencias por un fuerte dolor abdominal y allí le confirmaron la mala noticia.

Este tema fue tocado en la entrevista que tuvo en 10AM cuando se le preguntó si todavía guarda una esperanza con la maternidad, comentó lo siguiente: “Es un tema muy difícil porque fue un duelo muy duro estando en una responsabilidad tan difícil, entonces yo tenía pandemia, alcaldía y semejante duelo, pero no podía trabajar porque tenía que cuidar 8 millones de personas”.

La alcaldesa, casi entre lágrimas, expresó que no se encuentra preparada para volver a vivir un duelo de tal magnitud. “Existe la posibilidad de que salga bien, o de que vuelva a salir mal, pasa lo mismo con la adopción, no hay nada seguro en la vida. A mí me haría muy feliz a cualquier edad de mi vida, pero qué tan justo es traer un chiquitín que va a tener que cuidar más a su mamá que al contrario, no sé, todavía tengo muchas dudas”, mencionó López.

Además, señaló lo siguiente: “Así es la vida, tiene momentos alegres y momentos tristes, ese fue el momento más difícil de mi alcaldía. A inicios del 2021 estaba el pico de la pandemia, empezó el estallido social y yo en este dolor tan profundo, yo siempre estaba con mis videos, pero por 6 meses no fui capaz de sentarme a hacerlo, eso es costoso porque se pierde la conexión con la gente, no me daba el alma”.

A continuación le dejamos la entrevista completa para que la reviva: