“Si el presidente no pone de acuerdo a la sociedad, no puede hacer nada”: Mininterior

En el gran encuentro Visión 2024: Tendencias Colombia, que organizó Prisa Media, en el que están presentes distintos expertos conversando sobre las tendencias y retos que enfrentará el país el próximo año en materia de seguridad, economía popular, transición energética, infraestructura y el poder de las regiones, se llevó a cabo la charla“Acuerdo Nacional desde las Regiones”.

En esta conversación moderada por el director de contenidos y proyectos especiales de Prisa Media, estuvo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para hablar sobre la gestión del Gobierno desde las regiones y el Acuerdo Nacional.

Sobre este tema el ministro Velasco introdujo su opinión con lo siguiente: “Un presidente tiene tantos poderes que la única manera de transformar la sociedad es liderándola, no puede dar órdenes, siempre va a haber algo que lo frene”.

Además, señaló: “Si el presidente no logra poner de acuerdo a la sociedad, no hace lo que tiene que hacer, por eso un buen presidente es un buen líder, tiene que ser capaz de llegar. Nosotros desde el Gobierno estamos condenados a hacer un acuerdo en el mejor sentido de la palabra, ya que si no lo hacemos vamos a seguir estancados”

Por último, Velasco explicó por qué él cree que las condiciones para el acuerdo están dadas y comentó: “Las condiciones están porque allá gobernamos, pero en la sociedad hay poder y nosotros no lo tenemos todos y hay que hablar con ellos”.