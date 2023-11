Mi posesión como gobernador del Quindío será en Salento: Juan Miguel Galvis

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia, tuvimos como invitado al gobernador electo del departamento del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya que habló de varios temas de actualidad para la región.

Lo primero es agradecer, dijo el mandatario electo, por eso ha aprovechado el tiempo para visitar a varias personas que le dieron su apoyo y respaldo, creyeron y votaron por él. Gracias a los quindianos por ese voto de confianza.

Cumbre de gobernadores, las capacitaciones con la Escuela Superior de Administración Pública y la invitación a los alcaldes, diputados y concejales a trabajar de la mano, para que tengamos unos gobiernos exitosos.

Empalme

El gobernador electo, señaló que hay un escenario donde hay un acercamiento con las secretarías del actual gobernador, haciendo unos informes, sobre los proyectos que vamos a continuar, lo bueno lo continuamos y lo malo hay que mirar que se puede enderezar, y por eso solicitó las actas respectivas y mirar con lupa los proyectos que se vienen para el departamento.

Gabinete

Lo que estoy mirando es tener personas idóneas en su puesto, con el don y corazón de servir, que escuchen a las comunidades y atiendan sus peticiones, pero aún no tengo nombres.

Mensaje

Hoy soy el gobernador de todos los habitantes del departamento del Quindío independiente si votaron por mí, por los demás candidatos o no salieron a votar.

No soy el gobernador del gobernador

“Soy autónomo, nadie me va a mandar o manejar, yo soy de Dios, estoy convencido que quiero trabajar por el departamento del Quindío, y por eso el llamado a los diputados para trabajar conjunto por el bien en el departamento, yo quiero que Armenia tenga un gobernador.

Posesión

La posesión será en el municipio de Salento, porque Salento me lo dio todo, y por gratitud, me posesión será en ese municipio, porque es el lugar indicado, donde yo nací y me crie y están todos invitados por que es de puertas abiertas”