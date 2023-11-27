La Superfinanciera compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue. Foto Archivo Caracol Radio

ACTUALIZACIÓN NOTICIA

Teniendo en cuenta la publicación en la página web de la Procuraduría General de la Nación, este medio constató la terminación y archivo del proceso disciplinario, lo cual se puede evidenciar en el comunicado oficial del ente de control:

“Bogotá, D. C., 24 de agosto de 2026 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación mediante Auto del 21 de marzo de 2024 dispuso terminar la actuación disciplinaria y archivar el proceso adelantado contra Andrea Paola Sandra Beatriz Prieto Mosquera, Alexandra Hurtado Aguirre y Ómar Villareal Osorio, por hechos relacionados con la contratación de software en el Archivo General de la Nación.

La actuación había sido iniciada para establecer posibles irregularidades relacionadas con la contratación del software KACTUS-HCM, negocio jurídico respecto del cual el Ministerio Público adelantó la correspondiente evaluación probatoria.

Una vez analizados los elementos recaudados, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 7.ª Segunda para la Contratación Estatal concluyó que la contratación del software KACTUS-HCM se encontraba plenamente justificada, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la obsolescencia tecnológica del software utilizado, la justificación técnica de la solución adoptada y la relación costo-beneficio derivada del análisis de mercado realizado.

En consecuencia, el despacho determinó que procedía la terminación de la actuación y su archivo definitivo, al no evidenciar que las personas investigadas hubieran cometido una conducta constitutiva de falta disciplinaria."

La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra la Secretaria General del Archivo General de la Nación, Andrea Paola Sandra Beatriz Prieto Mosquera y dos directivos más, por posibles irregularidades en la celebración de un contrato de adquisición de software, por más de $ 115 millones.

Explican desde el Ministerio Público que se trata de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Alexandra Hurtado Aguirre y el coordinador del Grupo de Sistemas de ese organismo, Ómar Villareal Osorio.

Le puede interesar: Eliminar la procuraduría no es camino para combatir corrupción: vicefiscal Mancera

Al parecer la entidad pública contratante omitió realizar un proceso de selección objetivo y, en su lugar, decidió contratar de forma directa la licencia del software para facilitar la gestión de los procesos de nómina y talento humano.

El ente disciplinario busca establecer las razones técnicas de la contratación directa y el análisis económico que justificaron este contrato de actualización de licenciamiento, soporte técnico, mantenimiento y consultoría de KACTUS HCM, con un proveedor que tiene exclusividad.

Se investiga también la suscripción del estudio previo de este negocio bilateral por parte de los responsables de la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Sistemas de ese organismo.

Lea más: Procuraduría formuló cargos a alcaldesa de María La Baja, Bolívar

En consecuencia, la Procuraduría realizará una revisión completa de este negocio jurídico celebrado con la empresa Digital Ware con el fin de investigar el motivo de la contratación directa y la pertinencia de esta contratación.